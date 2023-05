Debuttano al teatro di Varese le “signorine quasi perbene” di Anna Botter

A guidarle tutte è la signorina Carla, abitante in corso Matteotti 33 a Varese. Ma con lei hanno debuttato al teatro di Varese anche la signorina Emma, la signorina Gisella e la signorina Marina.

Erano insieme alla loro ideatrice Anna Botter, che le ha presentate tra gli scherzi delle due presentatrici – amiche (o forse compagne di chiacchiere davanti a del buon tè Oolong) Silvia Giovannini e Stefania Radman e qualche lettura di brani tratti dai racconti che tratteggiano quelle quattro vite, che forse sono vere e riconoscibili o forse no.

“Signorine quasi perbene” è la prima opera di Anna Botter, una vita nella comunicazione istituzionale a Varese alla quale, da qualche anno, affianca una vita parallela di poetessa slammer, «Uno stile che sta alla poesia come il rap sta alla musica» come lei stessa ha spiegato nell’incontro. Ora, dopo diverse gare di “Poetry slam” vinte, ha pubblicato il suo primo libro, una raccolta di racconti che ha visto la luce solo qualche giorno fa per le Edizioni Drawup.

Il volume è stato presentato in un evento a inviti sabato 29 presso il teatro di Varese: davanti ad amici e parenti ma anche a rappresentanti della cultura varesina come la Patron del Premio Chiara Bambi Lazzati, il poeta ed editore Dino Azzalin, il direttore del teatro di Varese Filippo De Sanctis o il giornalista del Corriere della Sera Claudio del Frate. Con loro anche esponenti della società varesina in diversi campi come Giovanna Scienza, Maria Antonietta Bianchi, Viviana Arcangioli e tanti altri.