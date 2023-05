Decolla da Genova l’Italian Open Water Tour. Tre le tappe nel Varesotto

Ha preso il via da Genova, con partenza dallo splendido borgo di Boccadasse, l’Italian Open Water Tour 2023, il calendario di gare di nuoto di fondo in acque libere che ha il proprio cuore organizzativo a Varese grazie alla ASD I Glaciali.

La prima tappa stagionale, dedicata al mare, ha permesso agli oltre 420 atleti iscritti di nuotare nel cuore del capoluogo ligure: fin dal venerdì gli appassionati sono giunti a Genova grazie anche ai pass gratuiti messi a disposizione dalla Direzione del Turismo, per poter conoscere e visitare la città. Diciassette le regioni italiane rappresentate, 12 gli stati esteri compresi Brasile, Argentina e Australia.

La prova del miglio marino ha quindi preso il via da Boccadasse con le canzoni di Fabrizio De Andrè sullo sfondo, ad accompagnare la partenza “in linea”. Alla gara hanno preso parte atleti di grande rilevanza internazionale a partire da Edoardo Stochino (un campionato del mondo FINA) ma anche Riccardo Chiarcos e Stefano Ghisolfo.

Chiarcos si è aggiudicato la “Small Hard Swim” sulla distanza dei 4mila metri davanti proprio a Ghisolfo, Stochino e al vincitore del Challenge 2021 Diego Fedeli. Nella categoria Over 40 il migliore è stato Andrea Bondanini davanti a Moreno Bettinazzi e Matteo Pelagalli Ficorilli. Nella nuova categoria Over 50 a imporsi è stato Sandro Vezzani davanti a Stefano Argiolas e Marco Rancan.

Tra le donne dominio di Alessandra Biscotti davanti a Loredana Elena Radu e Elena Ravaschio. Nella Over40 a primeggiare è stata Francesca Montaguti davanti ad Alice Faccini e Marie Claire Deanoz mentre in Over 50 successo di Nicoletta Montali

davanti a Camilla Pini.

Sul miglio marino – 1.850 metri – nuovo successo per uno scatenato Chiarcos (doppietta come lo scorso anno per Niccolò Ricciardi), arrivato in solitaria davanti Massimo Grisenti, Edoardo Stochino e al varesino Fabio Soave portacolori della Robur et Fides. Tra le donne primo trionfo nel Challenge per Denise Cavallini su Loredana Elena Radu e Marta Tassara. Nelle categorie Over 40 si sono distinti ancora Andrea Bondanini su Luis Gabarro e Moreno Bettinazzi e sempre Francesca Montaguti sulla brasiliana Paula Milani Bertola e Cristina Amori. Nella categoria Over 50 dietro a Sandro Vezzani (doppietta di categoria per lui), Marco Rancan e Gabriele Magni mentre tra le donne dietro ad Eleonora Ferrando si sono piazzate Luisa Piccinno e Irene Pasa.

Ad aggiudicarsi il titolo di Best Team (i primi 5 tempi della stessa squadra) il Team UniGE Cus Genova su Swim For Passion e Amici del nuoto Firenze.

Come di consueto, ha riservato grande spettacolo la staffetta con tre uomini per squadra sulla distanza del mezzo miglio marino. Vittoria per Octopus Swim for Passion (Ghisolfo, Bondanini, Chibani) davanti Sex Pistolons e Pietro Micheletti.

Il trofeo “The Big Team”, assegnato sommando gli atleti della stessa squadra che tagliano il traguardo tra le tre gare, è andato al team Swim for Passion del patron Paolo Tamborini. Invece il Trofeo Avis “Open Water Open mind” messo in palio da Avis Regionale Liguria al donatore avisino giunto da più lontano è andato a Matteo Pelagalli Ficorilli, giunto da Rieti.

Archiviata la prima tappa 2023, l’IOWT si sposta a sud, per la Traversata delle Eolie di Vulcano il 3 e 4 giugno. L’approdo, atteso, nel Varesotto avverrà il 25 giugno con la Traversata dei Pionieri di Monate. Il 1° luglio ci sarà la Traversata dei Tramonti di Varese in notturna e quindi il 9 luglio la tradizionale Traversata dei Castelli di Maccagno.