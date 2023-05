DGR 2023: un corteo di 400 moto tra Laveno e Caldé all’insegna dell’eleganza e della beneficenza

Ci sarà anche un “occhio” speciale a seguire il Distinguished Gentleman’s Ride 2023 di Varese, la manifestazione benefica che si terrà domenica 21 maggio con partenza da Laveno e arrivo a Caldé cui parteciperanno circa 400 motociclette cavalcate da gentiluomini vestiti in modo ricercato ed elegante. Sulle sponde del Lago Maggiore arriverà infatti anche Stefano Giacomuzzi, regista professionista, autore del documentario “Pozzis, Samarcanda”: una storia di moto dedicata alla vicenda di Cocco Carnelutti che nello scorso novembre riempì il Cinema Nuovo di appassionati.

Quella sera Giacomuzzi strinse i rapporti con alcuni organizzatori del DGR Varese e domenica prossima si muoverà tra Laveno e Caldé con la propria attrezzatura, per realizzare un documentario su un evento molto atteso e partecipato. La presenza del regista è stata annunciata oggi – lunedì 15 – in Camera di Commercio dove si è tenuta la conferenza stampa ufficiale della manifestazione, di cui abbiamo già parlato ampiamente su VareseNews anche con la diretta video realizzata nei giorni scorsi e che potete rivedere in fondo a questo articolo.

Il DGR – vale la pena ricordarlo – è una manifestazione di respiro internazionale organizzata dal 2012 (la genesi fu in Australia) con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alla ricerca contro il cancro alla prostata e al sostegno psicologico ai pazienti che soffrono di questa malattia. Lo scorso anno si è tenuto in 101 nazioni e oltre 800 città con 94mila partecipanti e una raccolta di 6 milioni di dollari. Dalla sua fondazione il DGR (che poi invia le donazioni alla fondazione Movember la quale redistribuisce i fondi nelle singole nazioni) ha permesso di devolvere 37,5 milioni di dollari alla ricerca.

«Questa manifestazione è uno spettacolo unico, regala un colpo d’occhio meraviglioso con l’eleganza dei partecipanti e quella delle moto coinvolte» ha detto Fabio Lunghi, ex presidente di Camera di Commercio e oggi nel gruppo degli organizzatori del “capitolo” varesino. «Usare la moto per attraversare un territorio è il modo migliore per promuovere i nostri luoghi: lo abbiamo visto nel 2022 con la partenza del Sacro Monte e l’arrivo alle Ville Ponti, sarà così anche quest’anno con la partenza di Laveno e l’arrivo a Caldè».

Il percorso è stato ufficializzato da Massimo Magnoni e Simone Ginelli: la partenza sarà alle 10 dal lungolago di Laveno (ritrovo dalle 9,30) con le moto che si dirigeranno verso Casalzuigno e da lì ad Arcumeggia, San Michele e Mesenzana dove è prevista una sosta con aperitivo. Poi si riparte in direzione di Montegrino e Germignaga, quindi verrà imboccata la strada che costeggia il lago sino a Caldé. Nel caso di maltempo è previsto un “piano B” per evitare le strade di montagna che potrebbero diventare sporche e scivolose, perché la sicurezza (specie con moto storiche e altre particolari) deve essere massima con un serpentone così lungo di mezzi.

Soddisfatto della collaborazione anche Fabio Bardelli, assessore del Comune di Laveno: «L’eleganza di questo evento qualifica anche il nostro Comune che metterà a disposizione una delle cornici più belle del Lago Maggiore. Qualsiasi manifestazione capace di mettere in vetrina il nostro ambiente – e comprendo anche le altre località circostanti – ci fa piacere e lo sosteniamo volentieri. L’anno prossimo vorremmo ospitare l’arrivo del DGR e abbiamo già fatto richiesta in questo senso».

A chiudere gli interventi quello di Anna Deligios in rappresentanza della Camera di Commercio che oltre a ospitare la conferenza stampa ha scelto di patrocinare il DGR. «Per noi è un piacere ospitare qui gli organizzatori che ringrazio anche a nome del presidente Mauro Vitiello, il quale sarà presente di persona domenica. Il nostro patrocinio va visto anche in direzione dell’indotto turistico: il DGR è rassegna molto suggestiva che ci permettere di promuovere il lago, tanto più che con il Comune di Laveno abbiamo un rapporto stretto e proficuo».