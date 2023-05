“Di Terra e di cielo”, una serata tra Africa e il fiume Olona

Venerdì 26 maggio alle ore 20:45 nella Sala Polivalente del Comune di Sumirago, in via San Lorenzo, 21, in occasione della rassegna cinematografica “Di Terra e di Cielo“, verrà proiettato il documentario: “L’elefante e la termite”, la storia di una pozza d’acqua nelle terre selvagge africane, dove grandi e piccoli animali vivono collaborando al mantenimento dell’intero ecosistema.

Il film sarà preceduto dalla proiezione di un altro breve documentario: “L’Olona il fiume che ritorna” in presenza del regista Marco Tessaro.