Diverbio stradale finisce a botte, arriva la polizia all’area di servizio di Castronno

Precedenze, velocità, sorpassi e stile di guida: uno di questi fattori ha causato un diverbio stradale che è arrivato alle mani.

Il fatto, come una piccola tragedia in due atti si è svolto in parte lungo la provinciale che costeggia la A8, in parte all’area di servizio «Brughiera Ovest», in pratica l’ultima stazione di servizio autostradale prima di entrare a Varese. La lite fra un automobilista e un autotrasportatore sarebbe cominciata dunque per strada per terminare all’area di sosta, col culmine del diverbio che arriva alle mani con strattonamenti piuttosto violenti.

Qualcuno ha chiamato il 112 che ha inviato sul posto attorno alle 9 una pattuglia della Stradale della sottosezione di Busto Arsizio che opera sulla tratta in questione. Oltre alle forze dell’ordine sul posto si è portata anche un’ambulanza che ha medicato uno dei due contendenti rimasti feriti, un uomo di 43 anni. Il ferito non è grave, il mezzo di soccorso ha operato in codice verde, come riportano fonti sanitarie.