Domenica 7 maggio la staffetta dell’umanità per la Pace: presente anche l’associazione “Abbasso la guerra” di Venegono

Domenica 7 maggio si terrà la “Staffetta dell’Umanità per la Pace” da Aosta a Lampedusa iniziativa lanciata da Michele Santoro.

Almeno 4000 marciatori con la bandiera della Pace, all’insegna dello slogan “l’Italia ripudia la guerra, tacciano le armi, trattative SUBITO!”, si mobiliteranno in Val D’Aosta e in tutte le regioni, fino alla Sicilia, per dire no all’invio delle armi e alla crescente militarizzazione dei nostri territori e per ribadire che è l’ora delle trattative, non della guerra. Una delle tappe passerà vicino al nostro territorio, nel tratto di percorso che va da Vercelli a Robbio (Pavia): responsabile di questo tratto è Elio Pagani, presidente di “Abbasso la guerra” che ha sede a Venegono. A parte le persone già coinvolte che assicureranno la copertura del percorso, chi volesse partecipare può unirsi lungo i luoghi del tragitto.

Domenica 21 maggio si terrà la marcia PERUGIASSISI con le parole d’ordine “Trasformiamo il futuro”, “Costruiamo assieme un mondo più umano”, “Cessate il fuoco”, “la Pace è ancora possibile, è sempre possibile”. Dalla Rete Varese Senza Frontiere parte la proposta-progetto di una mobilitazione europea: l’obiettivo è quello di condividere l’idea e organizzare una mobilitazione in una data comune da individuare e da tenere contemporaneamente in tutte le capitali europee. Si stanno raccogliendo le adesioni e le intenzioni d’impegno a livelli individuale e a nome di organizzazioni ed Enti diversi.

Info-adesioni: mobilitazione.europea.pace@gmail.com