Domenica di festa la canile di Varese

Attività di socializzazione tra cani, sfilate a 4 zampe, set fotografico, animazione per i più piccoli con Supermax, snack gustosi per cani e umani e tante novità

Torna a far festa il canile di Varese. Domenica 14 maggio dalle 14,30 alle 18 30 il canile vi aspetta per un pomeriggio di festa con i nostri amici a 4 zampe. Sarà l’occasione per conoscere alcuni degli ospiti in cerca di casa, che sfileranno accompagnati dai volontari, e per constatare come la forza di volontà e l’energia dello staff di LNDCVA e dei volontari hanno trasformato il Canile Municipale in luogo accogliente e allegro a misura di cani e di umani.

Verrà inaugurata la “panchina del qui&ora”, costruita insieme a Timberland e ai suoi collaboratori lo scorso 4 maggio durante la giornata del volontariato di impresa svoltasi presso la struttura. Nelle prossime settimane verranno installati anche gli altri manufatti pensati per rendere più piacevole la strada che conduce cittadini e visitatori ai cancelli del canile. Tutto quello che viene costruito durante le giornate del volontariato di impresa farà da ponte tra il vecchio e il nuovo canile, seguiranno l’associazione quando finalmente sarà pronto un canile nuovo e all’avanguardia.

Con loro durante la giornata anche gli educatori e gli istruttori di Siua (Scuola di Interazione Uomo-Animale) che con il nostro staff si occuperanno di organizzare giochi e attività per gli amici a 4 zampe. Ormai da anni Siua è partner del canile e lo supporta nei percorsi educativi e rieducativi dei nostri ospiti e sceglie la struttura varesina per organizzare giornate di attività sul campo e tirocini per i corsi di formazione dedicati a educatori e istruttori cinofili.

Di seguito il programma della giornata:

– animazione per i più piccoli con SuperMax e la sua assistente Valentina (palloncini, bolle di sapone e truccabimbi)

– dalle ore 16.00 andrà in scena “Top of the dogs”, ovvero la NONsfilata a cura del nostro staff e degli educatori e istruttori cinofili Siua. Possono partecipare tutti i cani purchè in regola con assicurazione e vaccinazione (iscrizioni direttamente in canile il giorno della festa a partire dalle ore 14.30 oppure inviando un’email a

caniledivarese@legadelcane-va.com)

– un ricco buffet vegetariano e vegano dolce e salato (pane e panelle, patatine, pizza, torte e gelati)

– il mercatino RI-BAU: tutto per i nostri 4 zampe rigorosamente riciclato. Tante occasioni a prezzi simbolici

– un allegro stand con gadgets, articoli regalo e tante idee targate LNDC e Canile di Varese

– vendita in anteprima dei biglietti della prima lotteria LNDCVA la cui estrazione avverrà nel mese di luglio

– per chi parteciperà con il proprio cane Chiara di Dog Photo Varese farà un ritratto fotografico molto speciale

L’intero ricavato della manifestazione sarà destinato ai veri protagonisti della festa, i cani del canile di Varese.

Per informazioni caniledivarese@legadelcane-va.com 345 5787300

INFO PARCHEGGIO: lasciare la macchina all’ingresso sterrato di via Molinazzo e seguire le indicazioni per il

sentiero pedonale (1 minuti e sarete in canile). NON accedere da via Friuli.