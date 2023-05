Dopo la riapertura parziale della Bretella, il traffico è tornato normale: lo dicono i percorsi dei bus

Dopo la parziale riapertura della bretella autostradale in uscita da Varese, il traffico in città è ritornato pressocchè normale. Non completamente scorrevole nelle ore di punta, ma non più code apocalittiche in qualunque via di fuga dalla città.

A dirlo, è l’attività monitorata da Autolinee Varesine degli autobus extraurbani, che sottolinea come il tempo di percorrenza da piazzale Kennedy alla nuova Esselunga di via Gasparotto per i bus è tornato ad essere di massimo 15 minuti in ora di punta, mentre sino a settimana scorsa arrivava ad essere di 25-30 minuti, con picchi anche di 40 in alcuni giorni particolarmente difficili. Trenta minuti, in condizioni normali, è il tempo che si impiega secondo l’orario ufficiale per andare, per esempio, da piazzale Kennedy a Carnago.

A provare la nuova tempistica sono i tracciati GPS delle linee extraurbane in uscita da Varese e dirette verso sud, come quelle per Azzate, Villadosia, Carnago e Arona. In ingresso a Varese la situazione ovviamente non è cambiata, ma seppur pesante non è mai stata così tragica come l’uscita dalla città, sperimentata anche da molti automobilisti.