Due giorni di festa per i 125 anni dell’Asilo Sant’Anna di Bodio Lomnago

Bodio Lomnago celebra i primi 125 anni della Scuola dell’infanzia Asilo infantile Sant’Anna con due giorni di festa, il 27 e 28 maggio, per bambini, famiglie e in generale per tutta la comunità.

La scuola è nata con un lascito testamentario del 1896 per volontà del Sacerdote don Leopoldo Girelli ed è cresciuta attraverso i secoli grazie a innumerevoli benefattori di ieri e di oggi che l’hanno resa una Scuola dell’infanzia paritaria che vanta una struttura nuova (inaugurata nel 2000) nata su un terreno comunale in concessione gratuita circondata da un vasto giardino e sempre attenta all’innovazione. Sia in termini di struttura (da ultimo l’efficientamento energetico e i percorsi sensoriali in giardino) sia nell’offerta dei servizi, concentrata oggi su due sezioni 3-6 anni più una sezione primavera per i bambini tra i 2 e i 3 anni e l’idea, in futuro, di poter aprire una sezione nido, per accogliere anche in più piccini.

La festa inizia nel pomeriggio di sabato 27 maggio con un film per gli adulti e un laboratorio di lettura animata per i bambini con pizzata finale per genitori e figli insieme e prosegue per tutta la giornata di domenica 28 maggio ed è aperta non solo alle famiglie, ma a tutta la comunità, con giochi, momenti convivali, un pizzico di storia e uno spettacolo di magia a introdurre l’immancabile cerimonia con la consegna dei mini diplomi agli alunni più grandi.

Di seguito la lettera scritta dal CdA dell’Asilo e che riassume la storia e l’impegno della comunità a sostegno dell’asilo e il programma dettagliato della festa

“C’era una volta e c’è ancora a Bodio Lomnago…” Stiamo parlando di un Asilo Infantile, verrebbe proprio la tentazione di iniziare così! Invece questa non è una favola, è una storia vera, iniziata nel lontano 1896 per volontà del Sacerdote Don Leopoldo Girelli, “benemerito iniziatore dell’asilo” con un lascito testamentario.

L’Asilo iniziò l’attività nell’ottobre 1897 in un locale parrocchiale. Acquisì personalità giuridica con Regio Decreto del 28 ottobre 1900. Nel 1912 iniziò la costruzione di una sede propria in via Piave 19, a Bodio: 4 locali al piano terreno. Nel 1938 l’edificio fu rialzato e completato, con la costruzione dell’abitazione per le suore e con l’aggiunta di ulteriori 178 mq di giardino agli esistenti 747 mq, mentre l’area coperta ammontava a poco meno di 200 mq.

Nel 1939 venne redatto un nuovo statuto, cambiando il nome da “Asilo Infantile di Bodio” in “Asilo Giuseppina Acquadro.” Nel 1951 una ulteriore modifica dello Statuto che mutò definitivamente il nome in “Asilo Infantile S. Anna”. Arriviamo al 1997: l’analisi dei costi di messa a norma (per quanto concerne la legislazione sanitaria, della sicurezza e delle barriere architettoniche) sconsiglia di mettere mano alla ristrutturazione dell’edificio allora in uso, di ormai quasi 90 anni. La spesa molto elevata avrebbe inoltre portato ad un risultato comunque insoddisfacente per la crescita che l’asilo stava avendo, per la limitatezza dei locali e del piccolo giardino.

Di concerto con la Parrocchia e il Comune inizia la progettazione della nuova scuola . Il vecchio immobile viene venduto nel 1998 ed il 2 settembre dello stesso anno iniziano i lavori di costruzione del nuovo Asilo in via Brusa 12, a Lomnago, su terreno concesso in uso gratuito dalla amministrazione Comunale. Il 27 Settembre 1998 viene posta la prima pietra nelle fondamenta dell’edificio e già il 7 Ottobre 1999 la costruzione è terminata. La data prevista per l’inaugurazione era stata “Gennaio 2000” ed infatti il 6 Gennaio 2000 il nuovo edificio viene inaugurato, mentre il trasloco definitivo avviene il 28 Febbraio. 5.500 mq di giardino e 757 mq di area coperta sono ora a disposizione dei nostri bambini! Il 28 Febbraio 2001 avviene il riconoscimento come Scuola Paritaria della scuola materna Asilo Infantile S. Anna da parte del Ministero della Pubblica Istruzione. Infine, il giorno 8 Settembre 2003 viene approvato il nuovo statuto che sancisce la trasformazione dell’ente da I.P.A.B. (Istituto pubblico di assistenza e beneficenza) in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro. La Giunta Regionale della Regione Lombardia riconosce la trasformazione dell’I.P.A.B “Asilo Infantile S. Anna” in Fondazione senza scopo di lucro denominata “Scuola dell’Infanzia Asilo Infantile S. Anna” il 23 Gennaio 2004, con la pubblicazione dell’atto sul Bollettino Ufficiale. Carissimi tutti, questi brevi cenni di storia hanno dato lo spunto alle diverse iniziative per celebrare i 125 anni dalla fondazione dell’Asilo. Tra queste anche una mostra con alcuni dei documenti “Storici” che risalgono al 1896, anno in cui i benefattori di allora iniziarono a progettare la fondazione di questa storica istituzione. I tanti benefattori di oggi, hanno contribuito alla buona riuscita di questa festa, donando premi per la lotteria che stiamo preparando o dando un contributo che è stato finalizzato alla preparazione della festa, alla prosecuzione dei lavori di completamento dell’arredo del grande giardino del nostro asilo, nonché a supportare i costi di gestione sempre più onerosi. Un ulteriore progetto che abbiamo nel cassetto è il completamento del ciclo della Scuola dell’infanzia. Al momento possiamo offrire una sezione “Primavera” (dai 2 ai 3 anni) e due sezioni della “Scuola dell’Infanzia” (da 3 a 5 anni): abbiamo identificato gli spazi e realizzato il progetto per l’Asilo Nido; gli investimenti finora fatti (adeguamento energetico della struttura, realizzazione dei Giardini Sensoriali) e l’incertezza legata alla denatalità del nostro Paese, ci consigliano prudenza… ma crediamo nella Provvidenza e nella generosità di tanti! Desideriamo concludere così, come nelle migliori favole che diventano realtà: “…e vissero felici e contenti, con il loro asilo che ha continuato per lunghi anni ad educare e far crescere i loro bambini e bambine, grazie all’opera intrapresa tanti anni prima da molti benefattori, il cui testimone. È passato di mano in mano fino ad oggi”. Il Consiglio di Amministrazione dell’Asilo Sant’Anna

IL PROGRAMMA DELLA FESTA DELL’ASILO SANT’ANNA

SABATO 27 MAGGIO

ore 17:00 Guardiamo un film insieme e giochiamo (per i bambini e i loro fratellini) I genitori e i membri del Consiglio di Amministrazione inaugurano e visitano la Mostra “Il Nostro Asilo: Una Storia Lunga 125 Anni!”

ore 19:00 Pizza e allegria tutti insieme

DOMENICA 28 MAGGIO

ore 10:15 Ritrovo nella Chiesa di S. Maria Nascente a Bodio Lomnago. Saranno messe in vendita le torte preparate dalle mamme, zie, nonne ed amici dell’Asilo!

ore 10:30 S. Messa della Scuola con tutta la Comunità Parrocchiale

ore 11:30 I bambini portano la loro allegria in piazza Giovanni Paolo II!

ore 12:30 Aperitivo e Pranzo in asilo! Risottata, salamelle, salsiccia, wurstel, patatine fritte e torte! ore 14:00 I bambini giocano e riposano, gli adulti chiacchierano, visitano l’Asilo e la Mostra “Il Nostro Asilo: Una Storia Lunga 125 Anni!”

ore 15:00 Tutti i bambini si ritrovano con le insegnanti per prepararsi alla recita

ore 15:30 “IL MAGICO MONDO DEI PUFFI“ il grande spettacolo dei bambini all’opera

ore 16:30 Consegna dei diplomi e saluto ai bambini che lasciano la scuola dell’Infanzia per la Scuola Primaria