Due settimane di buon cibo in compagnia, torna la festa di Erbamolle

Dall’ 1 all’ 11 giugno 2023 l’Associazione Santa Caterina Aps organizza la celebre festa di Erbamolle.

S’inizia giovedì 1 ore 19,00 con l’apertura della Festa; venerdì 2 ore 12,00 si pranza in compagnia, ore 19,00 la festa prosegue: cena con varie specialità.

Sabato 3 ore 19,00 riapre la cucina; domenica 4 ore 12,00 pranzo in allegria ore 19,00 lo stand gastronomico riapre; giovedì 8 ore 19,00 si riparte; venerdì 9 ore 19,00 la festa prosegue.

Sabato 10 ore 19,00 tutti a cena con le specialità dei cuochi dell’Associazione; domenica 11 ore 12,00 si pranza in allegria, ore 19,00 lo stand gastronomico riprende l’attività ore 23,00 tutti a casa, la festa è finita.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Azzate e Buguggiate.