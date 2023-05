E’ iniziata la settimana della celiachia, la malattia che odia il glutine

E’ iniziata la settimana nazionale della celiachia, prevista dal 13 al 21 maggio, e promossa da AIC – Associazione Italiana Celiachia, in occasione del 16 maggio, la Giornata Internazionale della Celiachia.

Dal 1979 AIC si impegna a migliorare la vita delle persone celiache e dei loro famigliari con una corretta informazione e sensibilizzando i cittadini su questa patologia. Dal 2015 la settimana italiana si svolge nel mese di maggio, in corrispondenza della Giornata Internazionale della Celiachia fissata il 16 Maggio.

«Aderiamo anche noi tanto alla Settimana nazionale promossa da AIC, quanto alla giornata internazionale proprio per l’importanza crescente di una buona comunicazione anche in tema di celiachia – spiega Maria Antonietta Bianchi, Direttore Igiene degli alimenti e della nutrizione di ATS Insubria – Condividiamo infatti che sensibilizzare la popolazione a questa tematica sia un supporto concreto per i malati e le loro famiglie, per questo abbiamo realizzato una sezione del sito dedicata alla malattia celiaca collegata alle indicazioni per l’acquisto di prodotti alimentari senza glutine. Inoltre, è già pubblicata anche una locandina di approfondimento, in formato stampabile, proprio a supporto di una maggior consapevolezza rispetto a questa malattia e alle indicazioni di sicurezza alimentare a tutela dei celiaci».