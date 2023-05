È Marcella Androni il nuovo sindaco di Angera: “Sogniamo una nuova Angera”

“Sogniamo una nuova Angera”. Sono queste le prime parole del nuovo sindaco di Angera Marcella Androni, eletta insieme alla lista Allea con ben 1286 voti raccolti alle urne. Una vittoria schiacciante quella del gruppo civico e del medico di base che ai piedi della Rocca Borromea nel 2019 aveva raccolto il maggior numero di preferenza, oltre 280, sempre con la lista fondata nel 2017 da Milo Manica e Giacomo Baranzini (nella foto).

Una vittoria senza appello, con più di 700 schede di margine sulla lista dell’ex assessore ai servizi sociali Antonio Campagnuolo Angera per tutti (532). Seguono poi la lista dell’ex vicesindaco Marco Brovelli A come Angera con 480, Città Futura di Nevio Menegat con 436 e infine Angera Alternativo, che non supera la soglia delle cento schede, appena sopra la soglia dell’1%.

“Una vittoria schiacciante – commenta la neo-prima cittadina -. Ringrazio gli angeresi e tutta la squadra. Dodici persone, tutte migliori di me, dispiace per quei quattro candidati che non potranno sedersi in consiglio comunale. La nostra forza è sempre stato il nostro gruppo, unito da un sogno, quello di cambiare Angera”.

LE OPPOSIZIONI

Amarezza, ma anche sportività da parte delle opposizioni.

“Per prima cosa penso sia corretto fare i complimenti a Marcella Androni e a Allea -. Così commenta l’ex assessore ai servizi sociali Antonio Campagnuolo di Angera per Tutti, al secondo posto -. Con rammarico devo constatare che quella di oggi è stata anche la vittoria dei non votanti, troppi gli astensioni ad Angera. I voti di oggi, noto inoltre, rispecchiano molto quelli del 2019, con la differenza che la vecchia maggioranza si è presentata spaccata dopo la crisi di giunta a dicembre. Dispiace perché ci abbiamo creduto tanto, ad ogni modo la nostra sarà una opposizione costruttiva, perché io sono abituato più a fare che a criticare. In consiglio comunale Angera per tutti avrà due consiglieri di minoranza: saremo vigili”.

Comunque soddisfatto, al terzo posto, l’ex vicesindaco Marco Brovelli, che preannuncia una “opposizione solitaria“: “I risultati parlano chiaro e ne prendiamo atto – afferma -. Oggi A come Angera raccoglie un numero importante di voto, simile a quando ci siamo presentati la prima volta nel 2011″.

Lapidario Nevio Menegat, che promette una “seria opposizione” per portare avanti il nuovo progetto di Città Futura: “Gli angeresi hanno scelto”.

Da Valentino Tirapelle (Angera Alternativo), unico candidato sindaco non eletto in minoranza, arriva invece l’augurio “buon lavoro alla nuova amministrazione”.

COSÌ IL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE:

Allea, 8 consiglieri: Milo Manica (mister preferenze), Simona Piscia, Pier Mario Forni, Giacomo Baranzini, Claudia Grossi, Laura Marzetta, Silvia Gibelli, Cristian Marzetta.

Angera per tutti, 2 consiglieri: Antonio Campagnuolo, Alice Quadri.

A come Angera, 1 consigliere: Marco Brovelli.

Città Futura, 1 consigliere: Nevio Menegat.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO