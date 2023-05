È nato il nuovo Cupra Garage. All’inaugurazione del rinnovato salone anche la movida varesina degli anni d’oro

A poco più di due anni dall’apertura, il concessionario ufficiale Cupra Garage di viale Belforte si rinnova e si trasforma in uno spazio unico nel suo genere, capace di esprimere tutto lo spirito anticonvenzionale di cui il marchio si fa portavoce.

Galleria fotografica Festa di inaugurazione dell’hub creativo al Cupra Garage di Varese 4 di 12

Sabato 6 maggio, a Varese, è andato in scena un evento di inaugurazione esclusivo, in cui i valori e lo spirito del brand hanno preso forma tra musica, design contemporaneo, passione e innovazione. Per l’occasione, infatti, il Cupra Garage si è trasformato in uno spazio in cui far rivivere la movida Varesina e far incontrare vecchi amici, persone che oggi incarnano perfettamente l’identità di Cupra e della sua “Tribe”.

La serata, che ha visto la firma dei più noti organizzatori di eventi della Città di Varese – nomi storici degli anni d’oro della movida varesina degli anni ‘90 – è stata una di quelle che non si dimenticano, soprattutto perché sarà la prima di tante altre occasioni.

Il nuovo hub creativo al Cupra Garage

Come raccontato durante l’evento, il progetto del Cupra Garage è quello di diventare, oltre a un concessionario in cui acquistare le vetture originali e “ribelli” del marchio spagnolo, un hub creativo, punto di riferimento per la città di Varese come location di eventi culturali e di intrattenimento e luogo dove trovare proposte artistiche e formative innovative, emozionali e audaci.

Una location unica, lontana dai canoni standardizzati e che spalanca le porte a idee e persone che vogliono esporre, fare musica, arte o immergersi a 360 gradi in un ambito creativo in linea coi valori di Cupra (chi volesse candidare la propria idea può farlo all’indirizzo info@wendecar.it).