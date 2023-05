Ecco dove passa la tappa del giro d’Italia nel Varesotto sabato 20 maggio. La mappa e gli orari

C’è grande fermento attorno alla quattordicesima tappa numero 14 del Giro d’Italia, quella che sabato 20 maggio attraverserà la provincia di Varese per tagliare il traguardo a Cassano Magnago. (Foto Facebook Giro d’Italia)

C’è fermento per la competizione ciclistica ma soprattutto per quello che si attende come un vero “evento di popolo” che chiamerà a raccolta appassionati e curiosi lungo i quasi 29 chilometri che i ciclisti percorreranno tra i comuni del Varesotto.

Cerchiamo dunque di capire quale sarà esattamente il percorso seguito. Partiamo dai comuni toccati dal Giro: saranno Sesto Calende, Vergiate, Mornago (crugnola), Sumirago (Quinzano), Albizzate, per un piccolissimo tratto Jerago con Orago, poi Solbiate Arno, Carnago, Rovate di Carnago, Peveranza di Cairate, poi Bolladello e infine l’arrivo nel centro di Cassano Magnago (via Marconi).

Prima di vedere nel dettaglio le strade nelle quali è previsto il passaggio cerchiamo di capire gli orari nei quali farsi trovare pronti, sapendo che prima della corsa vera e propria è previsto il passaggio della famosa carovana del Giro d’Italia.

Gli orari del giro d’Italia nel Varesotto sabato 20 maggio

Gli atleti saranno preceduti dalla lunga e appariscente carovana del Giro d’Italia, la sfilata di mezzi divertenti e scenografici che apre la corsa. La carovana arriverà indicativamente A Sesto Calende alle 15.23, a Vergiate alle 15.30, ad Albizzate alle 15.43, a Carnago alle 15.48, a Peveranza alle 1.52 e a Cassano Magnago alle 15.58.

I ciclisti invece, a seconda della velocità media che terrà la gara, arriveranno a Sesto Calende in un range previsto tra le 16.19 e le 16.49; a Vergiate tra le 16.26 e le 16.57; tra Sumirago e Albizzate tra 16.41 e le 17.14; a Carnago tra le 16.48 e le 17.25; a Peveranza tra le 16.52 e le 17.25 e l’arrivo a Cassano Magnago in via Marconi è previsto tra le 16.58 e le 17.32. Si tratta naturalmente dei tempi previsti dal famoso “Garibaldi”, la programmazione ufficiale del giro, che può subire delle variazioni.

Il percorso del Giro D’Italia nel Varesotto in dettaglio

Attraverso questa mappa è possibile vedere il dettaglio del percorso previsto dal Giro d’Italia dalla partenza a Sierre fino all’arrivo a Cassano Magnago lungo i 194 chilometri della tappa. È possibile ingrandire la mappa per vedere esattamente il passaggio strada per strada.