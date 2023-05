Ecco i lavori di “Youth multimedia contest”, il progetto di Acli con le scuole

Mercoledì 31 maggio dalle ore 10.00 alle 13.00 presso Sala Montanari, piazza Bersaglieri 1 Varese, si svolgerà l’evento finale del progetto “Youth multimedia contest”, giunto ormai alla sua V° edizione. (foto di repertorio)

Ispirato alla proposta educativa di don Lorenzo Milani, il progetto è stato avviato nel 2017 dalle ACLI provinciali di Varese, dalla Commissione Legalità del Centro Internazionale Insubrico (Università degli Studi dell’Insubria), da Libera -Varese in collaborazione con la Fondazione don Milani e grazie al contributo di Fondazione La Sorgente.

In tutte le edizioni sono stati offerti percorsi di riflessione e di ricerca ai docenti e agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Varese partendo dalle opere e dalla vita di don Milani per declinarle in una chiave educativa attuale.

La quinta edizione di Youth Multimedia Contest per l’a.s. 2022-2023 con il titolo “Dalla Progettazione All’azione Formativa”. Le linee programmatiche attuative nell’ambito del progetto sulla Dis/Pari opportunità ha offerto agli istituti scolastici la possibilità di realizzare, tra ottobre 2022 e maggio 2023, percorsi di Educazione Civica e proposte PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento). Hanno aderito alla proposta 8 classi di diversi istituti di Varese e provincia che hanno lavorato su tre linee progettuali: la prima sulla criminalità organizzata seguita, in particolare, dall’associazione Libera di Varese; la seconda sulla comunicazione digitale a cura di NeoludicaGameArtGallery e la terza sul volontariato sviluppata attraverso una fitta rete di associazioni varesine coordinate dalla sede provinciale delle ACLI di Varese.

Durante l’evento gli studenti delle classi coinvolte presenteranno quanto realizzato attraverso video e materiali multimediali e racconteranno in prima persona le esperienze vissute nell’ambito del progetto.

Il programma delle giornata:

Ore 09:45 accoglienza

Ore 10:00 saluto dei Promotori e delle Autorità

Ore 10:30 intervento di Agostino Burberi, Presidente della Fondazione don Lorenzo Milani

Ore 11:00 Presentazione delle attività realizzate nell’ambito della linea progettuale sulla Lotta alla criminalità a cura di LIBERA Varese, delle docenti e degli studenti dell’Istituto comprensivo Varese 3 A. Vidoletti di Varese e dell’Istituto Statale Superiore IPSSCTS L. “Einaudi” di Varese

Ore 12:00 Presentazione delle attività realizzate nell’ambito della linea progettuale sulla Prosocialità a cura di ACLI provinciali di Varese, delle docenti e degli studenti del Liceo Scientifico statale G. Ferraris di Varese e dell’Istituto Statale Superiore IPSSCTS L. “Einaudi”di Varese.

Ore 12:50 Consegna attestati partecipazione, conclusioni e saluti finali

Ore 13:00 Chiusura dei lavori