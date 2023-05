Elezioni amministrative, i risultati nei capoluoghi di provincia

Grandi città al voto in tutta Italia e in Lombardia, con i capoluoghi di provincia Brescia e Sondrio che erano chiamati alle urne per le elezioni amministrative. A Brescia vince il centrosinistra, con Laura Castelletti (foto Facebook) che si afferma al primo turno con quasi il 55% delle preferenze. A Sondrio invece è netta la vittoria del candidato del centrodestra e sindaco uscente Marco Scaramellini, con oltre il 60% dei voti a favore.

Ecco la situazione nelle città italiane capoluoghi di provincia:

ANCONA – Sarà ballottaggio ad Ancona, dove nessun candidato ha superato la maggioranza assoluta. Lieve vantaggio per Daniele Silvetti del centrodestra (45% circa) su Ida Simonella del centrosinistra (41%).

BRESCIA – Vince il centrosinistra e la sua candidata Laura Castelletti che si attesta attorno al 55%. Fermo al 41% il candidato del centrodestra Fabio Rolfi.

BRINDISI – Anche nella città pugliese si deciderà al ballottaggio: il testa a testa sarà tra il candidato del centrodestra Pino Marchionna (45% circa), e quello del centrosinistra (con il M5s) Roberto Fusco, dietro di oltre dieci punti.

IMPERIA – Claudio Scajola, ex ministro e sindaco uscente del centrodestra, vince al primo turno con circa il 60% delle preferenze. Poco più del 22% per il candidato del centrosinistra Ivan Bracco.

LATINA – Larga vittoria per il centrodestra: Matilde Celentano si afferma con il 70% delle preferenze; 30% per Damiano Coletta del centrosinistra.

MASSA – Servirà il secondo turno anche a Massa dove Francesco Persiani del centrodestra è avanti con il 34% delle preferenze, sostenuto da Forza Italia e Lega, ma non da Fratelli d’Italia. Al secondo turno sarà scontro diretto con il segretario comunale Dem Enzo Ricci, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra e che ha preso il 30%

PISA – Sfiora la maggioranza assoluta il candidato del centrodestra Michele Conti, ma molto probabilmente dovrà passare per il ballottaggio, dove troverà opposto l’esponente della coalizione del centrosinistra Paolo Martinelli, che è poco sopra il 40%.

SIENA – Si prospetta il ballottaggio tra Anna Ferretti, candidata sostenuta da Pd e Sinistra italiana, e la candidata del centrodestra Nicoletta Fabio. Da segnalare il risultato del civico Fabio Pacciani, attualmente sopra il 23%

SONDRIO – Netta affermazione del centrodestra, che sfiora il 60% delle preferenze e conferma Marco Scaramellini alla guida della città.

TERAMO – Gianguido D’Alberto confermato primo cittadino: il candidato del centrosinistra e presidente dell’Anci Abruzzo è costantemente oltre la soglia della maggioranza assoluta.

TERNI – Uscirà dal ballottaggio il nome del nuovo sindaco di Terni: Orlando Masselli del centrodestra e Stefano Bandecchi, coordinatore nazionale di Alternativa popolare, patron di Unicusano e presidente della Ternana calcio.

TREVISO – Mai in discussione la conferma del leghista Mario Conte, candidato del centrodestra e sindaco uscente, che ottiene quasi il 65% delle preferenze e sarà ancora alla guida del Municipio veneto.

VICENZA – Testa a testa e ballottaggio sempre più probabile, con Giacomo Possamai del centrosinistra che si presenta al secondo turno con un vantaggio rispetto al sindaco uscente, Francesco Ruocco del centrodestra.