Elezioni comunali: la diretta dello spoglio dai seggi in provincia di Varese

È il giorno dello spoglio elettorale. Dopo la chiusura delle urne dalle 15 ha inizio lo spoglio dei voti che definiranno i nuovi sindaci e i consiglieri comunali.

I comuni coinvolti dalle elezioni sono Agra, Angera, Azzate, il nuovo comune di Bardello con Malgesso e Bregano, Jerago con Orago, Lonate Pozzolo e Venegono Superiore.

Lonate Pozzolo è il comune più grande, con 11.300 abitanti, mentre Agra il più piccolo, con 400 abitanti in anagrafe.

In questo articolo Varesenews segue in diretta l’andamento della conta dei voti dai seggi di ciascun comune con commenti e anticipazioni sul risultato. Segui qui la diretta:

La diretta dai seggi del Varesotto

COMUNE ANDAMENTO Agra SPOGLIO IN CORSO Angera SPOGLIO IN CORSO Azzate SPOGLIO IN CORSO Bardello con Malgesso e Bregano SPOGLIO IN CORSO Jerago con Orago SPOGLIO IN CORSO Lonate Pozzolo SPOGLIO IN CORSO Venegono Superiore SPOGLIO IN CORSO

COMUNI – Ore 23

L’affluenza alle urne nei comuni al voto quest’anno ha registrato un calo rispetto al dato delle precedenti elezioni. Alle ore 23, i dati rilevati mostrano un trend negativo in tutti i comuni. Ad Agra, l’affluenza al voto è stata del 54,62%, in calo rispetto al 65,74% registrato alle precedenti elezioni. Anche ad Angera si è registrato un calo: dal 67,56% delle precedenti elezioni al 48,26% di quest’anno. La situazione non migliora ad Azzate, dove l’affluenza è scesa dal 50,83% al 39,04%, e a Jerago con Orago, dove si è passati dal 53,51% al 41,84%. Caso diverso a Bardello con Malgesso e Bregano, comune di recente costituzione dall’unione dei tre comuni, dove non è possibile fare un confronto con le precedenti elezioni. Tuttavia, l’affluenza registrata è stata del 40,67%. Lonate Pozzolo ha visto un calo dall’51,5% al 39,92%, mentre a Venegono Superiore, l’affluenza è scesa dal 47,13% al 38,42%.