Elmec 3D annuncia una partnership con Sintratec per ampliare la propria offerta di stampanti 3D

Elmec 3D, la business unit del gruppo Elmec dedicata alla manifattura additiva, consolida la sua posizione di riferimento all’interno del mercato della stampa 3D in Italia grazie alla partnership con Sintratec, dal 2014 principale sviluppatore e produttore di stampanti 3D in Svizzera. La partnership è volta ad ampliare l’offerta grazie all’aggiunta dei macchinari Sintratec nel portfolio prodotti di Elmec 3D.

In qualità di fornitore di servizi e rivenditore di soluzioni di produzione additiva, Elmec 3D si occupa di ogni aspetto della stampa 3D, articolando la sua offerta in 4 differenti linee di business: formazione in tema additive manufacturing, progettazione e redesign, rivendita di tecnologie additive e software e servizio di stampa 3D. Ma principalmente, la mission di Elmec 3D è quella di abilitare il mercato alla manifattura additiva: si inserisce in quest’ottica l’integrazione al proprio portfolio prodotti delle stampanti Sintratec, completando la gamma di prodotti Elmec 3D con soluzioni accessibile e di qualità.

“Abbiamo scelto di inserire le stampanti Sintratec nel nostro portfolio di tecnologie perché crediamo possa offrire alle imprese manifatturiere, a cui ci rivolgiamo, un’ulteriore opzione, accessibile ed easy to use per operare nel mercato additive” ha dichiarato Martina Ballerio, BU Manager di Elmec 3D.

Per Sintratec, questa nuova partnership rappresenta un’importante espansione della rete di distribuzione e un rafforzamento della presenza nel promettente mercato italiano. “Siamo lieti di aver trovato in Elmec un altro partner professionale per la distribuzione di Sintratec in Italia. Lo spirito innovativo, i molti anni di esperienza con le tecnologie additive e la passione del team di professionisti Elmec 3D ci hanno completamente convinto” Gabor Koppanyi, Responsabile marketing e vendite Sintratec.

Le soluzioni Sintratec stabiliscono nuovi standard in termini di varietà dei materiali, flessibilità e scalabilità in ambito di Sinterizzazione Laser Selettiva. I sistemi lavorano materiali proprietari di qualità industriale: PA12, PA12GF e TPE.