Emergenza alluvione in Emilia Romagna, partiti da Varese Vigili del fuoco e la colonna mobile provinciale della Protezione civile

Vigili del fuoco e Protezione civile mobilitati anche dalla provincia di Varese per la disastrosa alluvione in corso nella zona di Reggio Emilia.

Ieri sera è stata attivata la Colonna mobile provinciale per l’emergenza alluvione a Reggio Emilia come risposta rapida e pronta di Sistema di Protezione civile. Il Settore provinciale e i volontari aderenti hanno risposto con l’invio di un primo gruppo di 6 persone alle 5,45 di questa mattina con destinazione Bagnacavallo, in provincia di Ravenna.

«I primi contatti li abbiamo avuti ieri sera con Regione Lombardia e la Sala Operativa – spiega il consigliere delegato alla Protezione civile Alberto Barcaro – Il Sistema provinciale di Protezione civile ha dato risposta con tempestività ed efficienza alle necessità in arrivo».

Il gruppo di volontari, partito dal Centro Polifunzionale delle Emergenze /CPE alle Fontanelle di Malnate, appartiene al modulo nautico con gommone, radio comunicazioni mobile e logistica (tende, brandine e torri faro).

In Emilia Romagna sono arrivati anche i Vigili del fuoco della Lombardia, partiti con diversi moduli della Colonna mobile regionale a portare soccorso alla popolazione nelle zone colpite. Sotto il coordinamento del Centro operativo nazionale, già da ieri sono stati inviati nei territori di Ravenna, Forli-Cesena e Rimini 31 mezzi idonei per gli eventi alluvionali (in particolare moduli di contrasto al rischio a acquatico, anfibi, sommozzatori, idrovore e mezzi di movimento terra) con un impiego di 57 unità di personale di 11 Comandi della Lombardia, di cui due uomini del Comando provinciale di Varese