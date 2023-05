Entro settembre l’ospedale di Varese avrà tre gamma camere di ultima generazione

Sono partiti i lavori per rinnovare il parco tecnologico dell’Asst Sette Laghi. La Medicina nucleare, grazie ai finanziamenti della missione 6 del PNRR, avrà, entro l’inizio di settembre, tre nuove gamma camere, per un investimento complessivo di oltre un milione e mezzo di euro.

La prima di queste macchine, una gamma camera completa di TAC del valore di circa 500mila euro, è già in fase di installazione e sarà funzionante dalla metà di giugno. È previsto l’arrivo di seconda macchina, una gamma camera senza TAC di circa 350mila euro, e poi, tra luglio e agosto diventerà operativa l’ultima, la più sofisticata del valore di oltre 750mila euro.

A sottolineare l’importanza di questa innovazione è il Direttore della Medicina nucleare dell’Ospedale di Circolo di Varese, il Dott. Diego De Palma: “Queste macchine, di cui due dotate di TC e quindi dette “ibride”, rispettivamente a 6 e 16 strati, vanno a sostituire quelle acquistate nel 2009 e nel 2010 ed una di quelle installate nel 2013, rispetto a cui rappresentano un passo avanti qualitativo perchè dotate di programmi che permettono di ridurre gli artefatti da impianti metallici, di incrementare la risoluzione e di quantificare la captazione nelle lesioni, dato estremamente utile in vista di future disponibilità di Radiofarmaci a scopo terapeutico. Nel frattempo, avendo disponibili per circa 6 mesi il 20% in meno di tempo macchina, il Servizio di Medicina Nucleare ha ottimizzato le risorse disponibili per ridurre al minimo l’impatto sulle liste di attesa”.