Escursione al rifugio Prabello – Salita al Sasso Gordona

Escursione abbastanza lunga, circa 6.30 ore, con salita facoltativa al SASSO GORDONA raccomandata agli escursionisti esperti avendo tratti esposti e attrezzati con catene, nell’ultima parte della salita.

Il Sasso Gordona, seppur di modesta altezza, 1410 metri, ha un aspetto affusolato, affascinante che regala una salita stimolante. E’ la vetta più alta tra il lago di Como e il monte Generoso e si erge sul confine italo-svizzero. Salire sul Sasso Gordona è un’escursione molto interessante sotto tutti i punti di vista: tecnico, paesaggistico e storico. Si scopriranno i resti della storica linea Cadorna risalenti ai tempi della Prima Guerra Mondiale.

Il panorama è superlativo: la vista in giornate limpide abbraccia il lago di Como, la valle d’Intelvi, le Grigne, il Legnone, il Bernina e il Pizzo dei Tre Signori.

La prima parte dell’escursione va da Cabbio 664 sino al rifugio Prabello. Dislivello 537 metri. Sentiero ben segnalato che parte subito con pendenze rispettabili lungo una mulattiera per trasformarsi in un sentiero che corre a mezzacosta in un falsopiano all’interno di un variopinto bosco. Dopo alcuni tratti in salita si raggiunge una panchina affacciata sul monte Generoso. Proseguendo sempre a mezzacosta dopo poco si giunge al rifugio Prabello. Durata del percorso 2.30 ore. Difficoltà E

Dal rifugio Prabello alla vetta del sasso Gordona vi sono 209 metri di dislivello- durata del percorso 1 ora circa. Difficoltà EE.

La discesa avverrà per la stessa via di salita. Occorrerà prestare attenzione, durante la discesa, alla presenza delle foglie sui sassi della mulattiera. In alcuni punti il sentiero si restringe. Nelle zone di pascolo o su indicazione dei capogita i cani vanno tenuti al guinzaglio

INFORMAZIONI

Ritrovo ore 7.50 posteggio Piscine, partenza ore 8.00.

Percorso stradale ore 1.10 : da Luino- Lavena Ponte Tresa –Porto Ceresio- Riva San Vitale- Mendrisio-Breggia- Cabbio in val di Muggio – Ticino

Non serve il bollino autostradale

Accompagnatori: ANTONELLA 0039347 7592436 – CHRISTIAN 0041 79 153 97 71

Abbigliamento e calzature adeguate alla stagione.

Pranzo al sacco – Documento valido per espatrio

Escursione gratuita con condivisioni spese auto.- NON serve bollino autostrada

NORME DI COMPORTAMENTO PER PARTECIPAZIONE ESCURSIONE –

Leggi attentamente la relazione e valuta le tue capacità fisiche. Attieniti alle istruzioni dei capogita. Non sopravanzare il conduttore di gita. Non abbandonare il gruppo o il sentiero. Non ti attardare per futili motivi. Coopera al mantenimento dello spirito di gruppo ed alla sua compattezza.

ISTRUZIONI per iscriversi: La richiesta di iscrizione alla escursione dovrà essere inoltrata

unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lmartedì 2 maggio ore 9 a venerdì 5 maggio

alle ore 18 la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione. Sabato,

domenica e giorni festivi iscrizioni chiuse. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con

email a cailuino@cailuino.it oppure qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella

mattina della escursione inviare un WZ ad un recapito degli accompagnatori

In caso di meteo avverso escursione annullata