Escursione guidata alla scoperta della miniera d’oro di Sessa con il Cai Luino

Domenica 28 maggio il Cai Luino propone un’escursione per conoscere un’area mineraria per l’estrazione dell’oro che si trova a ridosso del confine di stato e del territorio del Comune di Dumenza. Si tratta della zona ricca di minerale di oro del monte Scerè, che si trova tra Sessa e Astano.

Già dal 1785 ci sono documenti che attestano il diritto di estrazione, ma lungo il fiume Lisora ci sono cumoli ordinati di ciotoli che rappresentano i resti di terrazzi auriferi (aurifodine) che testimoniano che l’area era mineraria già in epoca romana. All’inizio degli anni ’50 la miniera d’oro di Sessa nel Malcantone era ancora in attività. Nel corso di un secolo, con un duro lavoro manuale, dalla miniera furono estratti oltre 500 chili d’oro per un valore pari a due milioni di franchi. Nonostante l’apparente successo, la miniera venne chiusa nel 1952, perché i costi di estrazione dell’oro superavano i ricavi. Fu riaperta solo nel 2018, diventando meta per grandi e piccoli avventurieri.

Poiché nel labirinto sotterraneo è facile perdersi, i visitatori che parteciperanno a questa escursione saranno sempre accompagnati da una guida (costo fr 20). Per chi vorrà approfondire, inoltre, sarà possibile, in forma privata, visitare il “Museo della miniera” che si trova a Sessa, e il “Camino Baglioni”, che testimonia la presenza di un’area per frantumazione e la lavorazione del minerale.

Passando da Astano il programma prevede anche una breve visita alla casa natia di Domenico Trezzini, architetto importante nato ad Astano e poi trasferitosi in Cantone Ticino che nel 1703 fu chiamato dallo zar Pietro il Grande (1682-1725) a San Pietroburgo e incaricato insieme all’architetto francese Jean-Baptiste Alexandre Le Blond di elaborare i piani generali della nuova capitale dell’Impero. In qualità di supervisore e progettista, pianificò e realizzò una serie di interventi, caratterizzati da uno stile barocco. Ancora oggi c’è una Statua di Domenico Trezzini a San Pietroburgo.

Programma

Ore 9:00 ritrovo presso il posteggio a Trezzino di Dumenza

Ore 9:15 inizio escursione

Itinerario fino al confine sentiero n.172 : Trezzino 451m – Santuario di Trezzo 529m – valico Astano 648m – Cornagee 699m – Astano 709m – Motto 623m – Miniera dell’oro 575m – Gromo 526m – Bonzalio 498m – Sasso bioto 567m – Valico Palone 388m – itinerario Val Sorda – Dumeza – Trezzino

Tempo h 4.00 (escluse le soste) – Dislivello 445m – difficoltà E

Accompagnatori Gianni 3387768131 – Sibylla 3382851218

Si richiedono: documento valido per l’espatrio, pranzo al sacco, abbigliamento, calzature e attrezzatura adeguate. Escursione gratuita condivisione spese auto

Per iscriversi: la richiesta di iscrizione alla escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 22 maggio a venerdì 26 maggio alle 18, la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione. Sabato, domenica e giorni festivi iscrizioni chiuse. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione inviare un WZ ad un recapito degli accompagnatori. In caso di meteo avverso escursione annullata (su decisione del capogita)