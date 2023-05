“Esorcizzati da Tubular Bells”, un incontro su Mike Oldfield a Tradate

In questi giorni ricorre il 50° della pubblicazione dell’album Tubular Bells di Mike Oldfield e ci ritroviamo a parlarne attraverso due amici, fans e musicisti che sono cresciuti con la musica di Mike Oldfield e hanno prodotto composizioni a lui ispirate. Vic Giannini e Alessandro Grego racconteranno come sono stati influenzati dalle opere di Oldfield e faranno ascoltare le loro produzioni. Uno di provenienza rock/blues l’altro di estrazione più classica, entrambi polistrumentisti, hanno approcci diversi alla musica ma giungono allo stesso risultato: far vivere emozioni attraverso le loro suite strumentali come quelle della celebre opera prima “Tubular Bells”.

Ci sarà non solo l’ascolto musicale, ma anche la possibilità di approfondire la struttura delle composizioni e conoscere in dettaglio la strumentazione e le fasi di composizione e registrazione. Al termine ci sarà un confronto tra i due protagonisti, ognuno con la propria angolazione di vedute ed il proprio stile, con la possibilità di interagire con commenti e domande.

Tutto questo nella perfezione acustica di una sala ottimamente insonorizzata, progettata ad hoc per l’ascolto di alta qualità, con un impianto da 4.000 Watt! Sala Eufonica della biblioteca civica di Tradate. Ingresso gratuito.