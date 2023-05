Estate tra piscina, sport e pizzeria: torna la “spiaggia” di Pianbosco Village

Apre domenica 28 maggio Pianbosco Village. La struttura, situata nella grande area verde di Pianbosco a Vengono Superiore, è stata rilanciata negli ultimi anni, diventando oggi una vera “spiaggia” con piscina piscina, sport e servizi dedicati a tutte le età, soprattutto alle famiglie che vogliono trascorrere una giornata come se fossero al mare, tra un bagno in piscina, una partita a tennis o beach volley, e una serata in compagnia.

A gestire Piannosco Village sono Adriano Frunzo e Eliana Balsamo, che raccontano: «Tra piscina, tennis, beach volley, pizzeria e musica dal vivo, abbiamo ricreato un posto che rimane nel cuore di ragazzi e genitori, esattamente come quando si va in vacanza al mare». Ma non solo, molti anche gli eventi che vengono organizzati, come lo “schiuma Party”, oppure la novità di quest’anno che è il torneo di Beach Volley in programma a metà giugno.

Dal 28 maggio sarà quindi possibile accedere alla grande area verde nel cuore del Parco Pineta. Molte anche le classi delle scuole di tutta la zona che hanno scelto di organizzare qui la festa di fine anno, tra un tuffo in piscina e una pizza insieme. Infatti la paninoteca e pizzeria, tra posti coperti e scoperti, è capace di accogliere anche 300 persone.

Pianbosco Village non è solo una piscina all’aperto, ma si pone come una vera e propria “spiaggia” per le famiglie, con anche due campi da tennis, uno da beach volley, ma soprattutto un grande parco dove poter anche solo prendere il sole.

Adriano e Eliana coordinano un team di 12 persone, grazie al quale è possibile tenere aperta la struttura con orari funzionali proprio a una vacanza, sia per i ragazzi che per i genitori che in settimana lavorano: la piscina rimane aperta fino alle 21, mentre l’area pizzeria e bar proseguono fino alle 23, a volte anche con musica dal vivo.

«Il nostro obiettivo – raccontano i gestori – è proprio quello di ricreare l’atmosfera di una vacanza al mare. Dopo una bella giornata di acqua e sole, tutta la famiglia, o il gruppo di amici, ha la possibilità di fermarsi e rilassarsi in compagnia».