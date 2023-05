Europa Verde: “Pedemontana Lombarda farà la fine della Brebemi”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa di Europa Verde riguardo al futuro di Pedemontana Lombarda

Pedemontana farà la fine di Brebemi, sommersa dai debiti, con bilanci in perdita, intesessi sul debito sempre in crescita, traffico da piccola strada provinciale e migliaia di ettari di consumo di suolo inutile che aumeterà i pericoli ambientali della ultracementificata Brianza. Il decimo presidente in dieci anni di Pedemontana, Luigi Roth, ha detto pochi giorni fa, in commissione trasporti della Regione: “Pedemontana saprà fare insieme l’interesse dell’uomo e della natura”. Ha inoltre aggiunto, “Se pensiamo a cosa significhi oggi un’autostrada – ci troviamo di fronte a una vera e propria rivoluzione, al passaggio dall’età del ferro e del cemento a una nuova era, quella dell’intelligenza artificiale”. Queste parole “bucoliche” e “innovative” hanno un solo significato. Le tre tratte di Pedemontana , le tangenziali di Varese e Como e Cassano Magnago – Lomazzo, 30 chilometri fionara attive, (ci sono voluti 10 anni di lavori) sono vuote con pedaggi doppi rispetto a quelli medi nazionali. Con l’annuncio dell’apertura dei cantieri a fine anno , Pedemontana non assicurerà una viabilità funzionale al territorio ma vuole garantire un enorme appalto da 1,7 mld di euro ( che aumenterà nel corso del tempo) al costruttore Webuild, tenere in vita una concssionaria con più addetti che km di rete ed entrare nel cuore del mercato della logistica italiana, cavalcando la prospettiva immobiliare delle piattaforme logistiche e lasciando sul campo una ferita territoriale/ambientale enorme. Allo Stato rimarranno gli enormi costi che 10 anni fa si dovevano si coprire con il Project Financing. Continue iniezioni di danaro pubblico.Proprio come è successo a Brebemi.

Dario Balotta responsabile trasporti Europa Verde