Europei in vista, l’Italia del remo in ritiro a Varese

La seconda tappa di Coppa del Mondo in programma a Varese tra il 16 e il 18 giugno non è l’unico obiettivo di tarda primavera per la Nazionale di canottaggio che ha negli Europei di Bled in programma nell’ultimo weekend di maggio un altro appuntamento di primo piano. Per preparare al meglio la trasferta in Slovenia, l’Italia del dt Franco Cattaneo ha nuovamente scelto la Schiranna per l’ultimo periodo di preparazione.

L’ennesima conferma di come il bacino di Varese sia centrale nello scacchiere azzurro, per via dell’alto livello organizzativo, delle infrastrutture presenti e – perché no – per il numero di atleti che la provincia dei sette laghi offre alla nazionale. A “trainare” il gruppo c’è naturalmente Federica Cesarini, la campionessa olimpica di Bardello che però non potrà contare sulla co-equipier Valentina Rodini: la cremonese sarà assente per ulteriori problemi fisici ed è costretta a un periodo di riposo. Aperto quindi il casting per il doppio leggero femminile per affiancare la “star” delle Fiamme Oro.

Assente anche la angerese Chiara Ondoli, il Varesotto che rema è ugualmente ben rappresentato dal nucleo di atleti provenienti dalla Canottieri Gavirate: Nicolò Carucci è ormai un punto fermo del quattro di coppia dopo il bronzo iridato del 2022 (foto in alto). Con lui ci saranno Paolo Covini (oggi alle Fiamme Gialle), Giovanni Codato (Fiamme Oro), Alice Codato e Linda De Filippis tutti cresciuti in rossoblu.

Nel gruppo olimpico ci sono anche Gabriel Soares – che è nato in Brasile ma vive a Comerio – e Davide Verità che proviene dalla Canottieri Monate e che oggi è tesserato (come Soares) per la Marina Militare. In tutto sono 48 gli atleti che trascorreranno i prossimi dieci giorni a Varese (32 uomini, 16 donne) con l’obiettivo di convincere Cattaneo e i suoi collaboratori a essere inseriti su una delle barche che parteciperanno agli Europei. Dopodiché si penserà alla Coppa del Mondo della Schiranna, a Lucerna e infine ai Mondiali di Belgrado a inizio settembre.

L’ITALIA A VARESE