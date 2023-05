Europei under 19, pioggia di medaglie per gli azzurri del Varesotto

I campionati europei under 19 di canottaggio disputati in Francia nel fine settimana sono stati una vera e propria miniera di metalli preziosi per la nazionale italiana e per il buon numero di atleti varesotti convocati in azzurro.

Sette ori, due argenti e quattro bronzi, un totale di 13 podi su 14 finali disputate il bottino dell’Italia che ha nettamente vinto il medagliere nella rassegna internazionale di Brive la Gaillarde a conferma di un movimento giovanile sempre molto vivace.

A centrare il primo oro è stata Aurora Spirito, 17enne di Gavirate già vice campione del mondo. Sulle acque di Brive, Spirito è stata autrice di una gara controllata nella prima parte; quando però le avversarie hanno provato a insidiarla la giovane rossoblu ha messo il turbo vincendo la finale con 4″ di vantaggio sull’Ungheria e 6″ sulla Repubblica Ceca. Spirito ha quindi ritrovato il podio con l’otto, medaglia di bronzo alle spalle di Romania e Repubblica Ceca. (foto: A. Carbonara | Canottaggio.org)

Parla in parte varesotto anche l’oro del doppio maschile, barca sulla quale rema Maichol Brambilla, portacolori della Canottieri Varese. Brambilla è di origini parmensi ma si allena a gareggia da tempo alla Schiranna: agli Europei ha condiviso l’avventura vincente con Josef Marvucic. I due azzurri sono partiti in testa e ci sono restati sino all’arrivo. «Questa vittoria deve essere un trampolino per il futuro – ha detto Brambilla – e la dedico alla mia famiglia e a tutto lo staff della Canottieri Varese, in particolare a Paola Grizzetti e Claudio Romagnoli».

In casa Varese si fa festa anche grazie ai timonieri: Margherita Fanchi ha guidato alla medaglia d’argento del quattro con e dell’otto femminili mentre l’esordiente (in campo internazionale) Riccardo Doni ha portato a termine la gara dell’otto maschile con una meritata medaglia di bronzo. Con lui, ai remi, anche un atleta della Canottieri Gavirate, Matteo Giorgetti, che ha contribuito al podio rintuzzando la rimonta della Francia. In casa rossoblu resta anche un pizzico di dispiacere per il quattro di coppia di Alex Riboni, fuori dal podio.