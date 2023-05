Evenepoel vince la crono di un soffio: gli Ineos e Roglic lo braccano

Il belga Remco Evenepoel ha vinto la nona tappa del Giro d’Italia, la cronometro di 35 chilometri con arrivo a Cesena, e ha riconquistato la maglia rosa che aveva già vestito nei primi giorni di corsa. Un pronostico rispettato nella forma ma non nei numeri: il talento della Soudal-Quick Step era il grande favorito di oggi e in molti pronosticavano un successo largo da parte sua. (foto: Giro d’Italia)

Invece Evenepoel ha battuto di un soffio i due capitani della Ineos-Grenadiers: i britannici Geraint Thomas e Tao Geoghegan Hart si sono piazzati a 1″ e a 2″ dal belga sfiorando il successo di giornata. E anche gli altri candidati alla vittoria finale sono poco distanti: sesto Roglic a 17″, ottavo Vlasov a 30″, nono Almeida a 35″, decimo un ottimo Caruso a 42″.

Distacchi bassi rispetto alle previsioni, un po’ a causa dell’asfalto bagnato che ha reso la cronometro meno prevedibile, un po’ perché Evenepoel è partito molto forte per poi calare alla distanza. Remco ha comunque un buon vantaggio in classifica (la ex maglia rosa Leknessund è uscito dai radar, come previsto) ma tra lui e Almeida a 1’07” ci sono anche i due Ineos e Roglic, non certo i nomi più “morbidi” per chi deve vincere il Giro e che sabato ha pagato l’attacco sulle rampe più dure. Chi è finito lontano – addirittura 105° – è Lorenzo Fortunato (Eolo-Kometa) che ha pagato 4’54” uscendo di classifica: come dichiarato alla vigilia, il bolognese penserà più alle tappe.

Ora la corsa rosa si ferma per un giorno, nel tradizionale primo lunedì di riposo utile per tirare il fiato e fare i primi bilanci. E di pensare alle tattiche da utilizzare nella seconda settimana, con una maglia rosa “forte” e con tanti uomini pronti ad azzannarla. Il Giro è più aperto che mai.