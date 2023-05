Evento “Le Vie della Cultura”: sabato 3 giugno una camminata inaugurale lungo la prima tappa della Via Francisca

Sabato 3 giugno 2023, in occasione dell’evento conclusivo del progetto PIC Siti Unesco e Via Francisca, denominato “Le Vie della Cultura”- in programma dal 3 all’11 giugno – la Via Francisca del Lucomagno organizzerà una suggestiva camminata inaugurale. L’evento avrà luogo a partire dalle 8:30 e rappresenterà un’occasione unica per esplorare il territorio circostante.

In linea con gli obiettivi principali de “Le Vie della Cultura”, che mira a promuovere la collaborazione tra gli operatori culturali locali con l’obiettivo di creare una rete culturale integrata, questa camminata di 15 km propone un itinerario affascinante. La partenza avverrà da Lavena Ponte Tresa e il percorso condurrà i partecipanti fino alla suggestiva Badia di Ganna, attraversando il Parco dell’Argentera, camminando tra i murales di Marchirolo e vedendo il maestoso Maglio di Ghirla, dove è prevista una sosta per il pranzo.

Il numero massimo di partecipanti è 30 persone. Ritorno in pullman fino a Lavena Ponte Tresa alle 16.47 (2€ – gli organizzatori provvederanno a fare un biglietto cumulativo, per tanto l’ipotetica conferma sul Google Form è vincolante). Per iscriverti clicca qui

L’organizzazione rimane sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose. Inoltre durante l’evento dovranno essere rispettate tutte le norne di cui al vigente Codice della Strada ed alle indicazioni degli organizzatori da parte di tutti i partecipanti.

PROGRAMMA

Ore 8:30 Lavena Ponte Tresa: all’inizio del lungolago, accoglienza e saluti

Ore 9:00 partenza per Ganna

Ore 13:00 arrivo al Maglio di Ghirla: pausa pranzo al sacco e visita del Maglio

Ore 15:00 arrivo alla Badia di Ganna: visita e presentazione del Manifesto della Cultura

