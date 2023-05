L’approvazione del progetto dell’area ex Aermacchi a Varese arriva alla fase finale

La Giunta del comune di Varese ha approvato l’adozione del Piano Integrato di Intervento per la riqualificazione dell’area dell’ex Aermacchi: si tratta della prima fase dell’approvazione finale del progetto che cambierà il volto della grande area di via Silvestro Sanvito.

Dopo l’adozione da parte della Giunta, sono previsti 30 giorni per le osservazioni e poi l’approvazione finale, che darà il via alla parte più concreta dell’esecuzione dei lavori.

Il progetto punta a riqualificare l’intera zona abbandonata da decenni procedendo non solo alla sua totale bonifica, ma anche recuperando gli spazi storici su cui la Soprintendenza ha posto un vincolo: in particolare la storica torre dell’acqua e i due hangar più antichi e “d’impatto”.

Nel piano anche la piscina e il nuovo campo da basket

Il Piano inoltre vede una considerevole riduzione dei volumi iniziali della ex azienda e la realizzazione di nuove aree sportive d’eccellenza: in particolare è prevista una piscina olimpionica da 50 metri e un campo da basket.

Insieme all’area sportiva sono previste anche aree commerciali – come è noto, il progetto complessivo è frutto di un atto di negoziazione tra il comune di Varese e Tigros Spa, che qui vi installerà, insieme alle altre strutture sportive e pubbliche, anche un supermercato di medie dimensioni, ma saranno presenti anche altri 5 esercizi pubblici e una parte di attività direzionali o terziarie – oltre a un parco pubblico affacciato su via Crispi, che vedrà con un corridoio verde la connessione delle vie Sanvito e Crispi, oltre a un nuovo spazio urbano e una nuova piazza aperta su via Sanvito.

L’ultima fase di presentazione del progetto era avvenuta il 23 marzo scorso, in una conferenza dei servizi che mirava a coordinare tutti gli attori che opereranno nella grande area da riqualificare.