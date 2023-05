Ex-Mostra del Tessile di Castellanza, si abbattono gli alberi per far spazio a capannoni e parcheggi

Sono partiti dal taglio degli alberi i lavori all’interno dell’ex-Mostra del Tessile di Castellanza dove sorgerà un nuovo parco commerciale. I primi mezzi sono entrati subito dopo la festa del Lavoro e hanno iniziato a ripulire l’area che sarà oggetto di cantiere per i prossimi mesi.

All’interno dell’area, che ha una superficie complessiva di circa 45.300 m2, sorgeranno diverse strutture dai mille ai 2 mila metri quadri destinati alla ristorazione e al commercio. Una parte delle grandi piante che punteggiano l’area dovrebbe salvarsi mentre quasi la metà presentano problemi di tenuta e, con tutta probabilità, verranno abbattute.

Diversi anche gli interventi che verranno effettuati sul viale Borri, arteria di grande scorrimento tra Busto e Castellanza, per mettere in sicurezza le centinaia di studenti che ogni giorno salgono e scendono dai numerosi mezzi pubblici che servono l’istituto scolastico.

Niente da fare, invece, per lo skate park e per l’area sportiva che sarebbe dovuta sorgere a compensazione pubblica nel prato di proprietà del Comune che confina con la pare privata. Per la Provincia era consumo di suolo ed è, dunque, arrivato il net nonostante il buon proposito di dare ai giovani del vicino Isis Facchinetti uno spazio di svago e relazioni sociali.

Diverse polemiche, infine, aveva suscitato la scelta di realizzare nuovi capannoni commerciali in un’area già densamente popolata di attività. Due i problemi evidenziati: i problemi relativi alla viabilità e lo svuotamento dei centri cittadini (e relativi negozi) a favore della grade distribuzione.