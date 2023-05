“Fate troppo casino”: picchiato dal branco in un ristorante di Luino

Una serata al ristorante per mangiare un boccone, un lunedì come tanti che si trasforma in un incubo difficile da dimenticare per un 59enne di Luino a cena in un locale della cittadina sul Lago Maggiore in zona stazione. Il motivo scatenante, dai primi elementi raccolti da Varesenews, sta nella richiesta fatta dall’uomo direttamente ad alcuni avventori che stavano mangiando in un tavolo del locale.

L’uomo avrebbe rivolto ai clienti in questione, giovani, tre ragazzi e tre ragazze con accento straniero, la ferma richiesta di fare meno baccano: «Siamo in un locale pubblico, non potete comportarvi così». Per tutta risposta uno dei tre si è alzato e ha aggredito l’attempato cliente, preso a botte fra i tavoli: pugni sul volto e violente sberle che hanno causato all’uomo un taglio sul viso e un trauma all’orecchio tanto da far attivare il 112.

Mentre sul posto interveniva un’ambulanza di Padana Emergenza sono arrivati anche i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Luino. Gli aggressori nel frattempo sono scappati. L’uomo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale cittadino dove è arrivato in codice verde attorno alle 22. Ora a vittima, referti alla mano, valuterà se denunciare.