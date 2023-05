Favaron: “Il bando del Distretto del commercio è un’opportunità per tutte le nostre piazze”

«Vogliamo che tutti i commercianti possano partecipare a questo bando. Si tratta di un’ importante opportunità per continuare a tener vive le attività e i negozi di prossimità del nostro territorio».

Non nega soddisfazione Edoardo Favaron, vicesindaco di Sesto Calende e presidente del “Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino”, che in sala consiliare, nella serata di giovedì 25 maggio, ha presieduto insieme a Gianfranco Ferrario e Marco Limbiati di Ascom la seconda serata illustrativa dedicata al bando complessivo da 200mila euro di Regione Lombardia, per le micro, piccole e medie imprese che operano nei comuni di Somma Lombardo (61.026 euro), Angera (18.459 euro), Golasecca (9.078 euro), Mercallo (6.162 euro), Mornago (16.899), Sesto Calende (37.875), Taino (12.341), Varano Borghi (8.434) e Vergiate (29.723). (ripartizione sulla base della popolazione al 2021, ndr.)

Dopo l’incontro della settimana precedente a Somma Lombardo, il Distretto dei novi Comuni che orbitano tra il Lago Maggiore e l’aeroporto ha infatti replicato un secondo appuntamento sul bando che sarà aperto a partire dalle 12 di mercoledì 31 maggio fino al 29 settembre.

Un’occasione, quella per i commercianti presenti, per ottenere dunque risposte pratiche alle domande e agli interrogativi di natura tecnica così da accedere con semplicità ai contributi da parte di Regione Lombardia. Domande a cui VareseNews – che si mette a disposizione dei commercianti (in fondo all’articolo i dettagli) – prova a rispondere con questa breve guida contenente le informazioni necessarie e indispensabili.

Per ciascuna attività il contributo massimo (iniziale) previsto è di 1.000 euro: i soldi erogati tramite il bando saranno contributi a fondo perduto che potranno coprire fino al 50% delle spese sostenute per ogni progetto presentato. «Non è una questione di “bricioline”, ma sono misure, a fondo perso e per chi sarà bravo a partecipare, che aiuteranno le nostre piazze e i nostri centri storici – insiste Favaron – Questo bando è un grande risultato ed è stato pensato per essere avere ricadute positive su tutta la comunità, fermamente convinti di poterlo concludere. Non è un caso che il nostro distretto sia stato premiato da Regione Lombardia ,classificandosi al 4 posto su 151 realtà lombarde».

«La compilazione del bando è semplice – rassicurano nel corso della serata Ferrario e Limbiati -,è stato pensato dal Distretto del commercio, da Tradelab e da Ascom in modo tale che non sia necessario ricorrere al commercialista. L’obiettivo, infatti, è quello di garantire una fascia a tutti per migliorare i propri negozi di vicinato. Ad ogni modo presto apriremo sul portale una sezione di domande frequenti/FAQ (Frequently asked questions) a cui malpensanord@gmail.com darà risposta, solo via email. Inoltre, sul canale YouTube del Comune di Somma Lombardo è già online il video della prima serata illustrativa in cui vengono riassunti i requisiti e le risposte alle domande di chi era presente».

