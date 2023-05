Favole a colazione e altri incontri sull’affido a maggio tra Varese e Malnate

Dalle favole a colazione per i bambini a uno Psico Aperitivo per gli adulti interessati a conoscere meglio l’accoglienza familiare, a maggio il Servizio Affidi del distretto di Varese, gestito dalla cooperativa Proges, propone tre incontri per raccontare il mondo dell’affido in contesti e con linguaggi differenti, adatti a tutte le età e situazioni.

Gli eventi, promossi in collaborazione con l’associazione AMA – Un sorriso per l’affido, si svolgeranno tra Varese e Malnate e sono a partecipazione libera e gratuita.

Sabato 6 maggio, ore 10

FAVOLE A COLAZIONE

NON TEMERE, AVRO’ CURA DI TE

Due laboratori presso il Servizio minori e famiglie di via Magenta 5, a Varese

Sarà una mattinata dedicata al tema dell’importanza della cura nelle relazioni di prossimità e di affido attraverso due laboratori per grandi e piccini. A condurre il laboratorio per bambini, indicativamente dai 4 ai 9 anni, sarà la cantastorie Liliana Maffei, mentre, in parallelo, i genitori potranno cimentarsi con il laboratorio “Mettere radici”.

A seguire un momento di presentazione del Servizio Affidi distrettuale e testimonianze di famiglie affidatarie dell’associazione AMA.

Attività su prenotazione scrivendo a affidi.lombardia@proges.it.

Domenica 21 maggio, dalle ore 12 alle 18

UN PELUCHE IN AFFIDO

L’IMPORTANZA DI AFFI-DARSI

Campo sportivo di via Gasparotto a Malnate

All’interno della Festa della città dei bambini: costruire la pace per costruire il futuro” ci sarà anche uno spazio gestito da Proges e associazione AMA per spiegare la varie forme di accoglienza del Servizio Affidi distrettuale a grandi e piccini.

Giovedì 25 maggio, alle ore 18.30

PSICO APERITIVO

MA CHE STORIA È L’AFFIDO

presso il Servizio minori e famiglie di via Magenta 5, a Varese

Momento di scambio e confronto dedicato a tutti coloro che, come famiglia, coppia o single, sono interessati a saperne di più sull’affido familiare e sulle vare forme di aiuto e accoglienza.

La serata sarà condotta dagli operatori del Servizio Affidi distrettuale e da alcune famiglie affidatarie dell’associazione AMA.

Per info e iscrizioni scrivere a affidi.lombardia@proges.it oppure 3346860536.