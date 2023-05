Fermati a Gallarate durante la festa del centenario dell’Aeronautica manifestanti non autorizzati contro la guerra

Nel pomeriggio di mercoledì 24 maggio scorso, in pieno centro a Gallarate, la Polizia di Stato e i Carabinieri di Gallarate hanno impedito ad alcuni contestatori di interrompere la celebrazione durante l’esibizione del concerto della Fanfara organizzato per il Centenario dell’Aeronautica Italiana.

Quel giorno un gruppo di giovani riconducibili ai centri sociali della provincia di Varese hanno fatto irruzione nella manifestazione mettendosi dinanzi al fronte della banda musicale e cominciando una vera e propria manifestazione di protesta, evidentemente non preavvisata secondo i dettami previsti dalla legge.

Il blitz dei sette contestatori è apparso da subito alle forze dell’ordine ben pianificato: mentre i primi due imbracciavano striscioni con scritte di dissenso verso le guerre e contro l’Aeronautica Militare Italiana, gli altri hanno fatto irruzione dal lato posteriore della piazza nel tentativo di riunirsi con gli altri.

L’intervento della Polizia di Stato di Gallarate e della locale Arma dei Carabinieri ha fatto si che non interrompessero la celebrazione: mentre uno dei primi due giovani si sedeva in terra resistendo passivamente all’invito a spostarsi ricevuto dalle autorità, gli altri si allontanavano senza opporvi particolari resistenze. I contestatori sono stati identificati e denunciati all’Autorità Giudiziaria per aver omesso il preavviso di manifestazione. Uno di questi in particolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria anche per vilipendio alle Forze Armate, poichè ha esposto uno striscione con scritte offensive nei confronti dell’Aeronautica Militare Italiana. Al vaglio della competente Divisione Anticrimine anche la valutazione circa l’irrogazione di adeguate misure di prevenzione.