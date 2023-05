Filippini: “Gentilissimo presidente Fontana riconosca agli infermieri il ruolo di professionisti della Lombardia”

In occasione della Giornata internazionale degli infermieri, il Presidente dell’Ordine di Varese Aurelio Filippini scrive al Presidente della Regione Attilio Fontana e ai suoi assessori per chiedere una campagna di comunicazione che valorizzi il ruolo professionale di questi sanitari, un ruolo attivo nei tavoli di discussione e delle misure incentivanti di welfare soprattutto nelle zone di confine per evitare il frontalierato.

Ho pensato molto quest’anno a cosa augurare ai professionisti della salute gli infermieri per non cadere nella retorica e neppure nella superficialità.

Che siamo la colonna portante del sistema sanitario sociosanitario, che sosteniamo la salute pubblica così come quella privata anche ora che siamo molto pochi e molto stanchi non è certo né un segreto né una novità. Così come non è un segreto né una novità che siamo dei Professionisti con la P maiuscola che per il bene di tutti i cittadini ogni giorno scelgono di compiere il loro dovere al fianco di ha bisogno. Allora ho deciso di scrivere una lettera aperta, inviata oggi stesso, ai nostri politici a nome degli infermieri e di tutti i cittadini che hanno bisogno del nostro sistema sanitario regionale.

Gentilissimo presidente Fontana, spettabile Giunta egregi Assessori e Direttori,

Nella giornata internazionale degli infermieri mi permetto di scrivervi per ricordare cose di cui già molte volte abbiamo parlato. Gli infermieri hanno lo stesso mandato della politica: essere al servizio dei cittadini.

Al fine di ottemperare a questo mandato in cui come professionisti crediamo, e lo dimostriamo ancora di più in questo momento in cui la carenza di personale mette a rischio il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi e le risposte di salute che il nostro eccellente sistema sanitario regionale si propone di garantire a tutti i cittadini Lombardi, siamo a chiedervi poche ma essenziali cose.

Innanzitutto un impegno fattivo per riconoscere gli infermieri quali Professionisti di Regione Lombardia, questo significa prevedere una campagna di comunicazione nella quale si valorizza il grande impegno e le enormi competenze che tutti i giorni mettiamo in campo e con le quali rispondiamo ai bisogni di salute delle persone.

In particolare per le zone di confine, come quella della mia provincia, prevedere un welfare che riduca il passaggio dei professionisti alla vicina Svizzera, sicuramente concorrenziale dal punto di vista economico, ma che avvantaggia anche da un punto di vista organizzativo, di carriera e di riconoscimento di competenze, potrebbero essere diverse le strategie da mettere in campo tra le quali anche un incentivo economico che regione destina ai suoi professionisti come riconoscimento.

Vista la costante collaborazione che gli Ordini dimostrano da sempre a Regione Lombardia, ritengo potrebbe essere un passaggio utile avere una posizione stabile all’interno della politica regionale nel ruolo di tecnici esperti per il quale già a spot collaboriamo, ad esempio per argomenti come la formazione, la presa in carico della fragilità sul territorio, attuazione dei percorsi brevi di accettazione all’interno del pronto soccorso ed altri ancora.

I nostri cittadini hanno bisogno anche degli infermieri perché la loro salute e il loro benessere sociosanitario dipende anche dalle nostre mani, gli infermieri hanno bisogno di Voi per continuare a credere nella nostra Regione e sostenere il sistema sanitario regionale.

Come sempre a vostra disposizione

Il presidente OPI Varese

Dottor Aurelio Filippini