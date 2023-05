Filippo Ganna positivo al Covid si ritira dal Giro d’Italia

Il ciclista di Verbania Filippo Ganna è risultato positivo al Covid e non parteciperà all’ottava tappa del Giro d’Italia da Terni a Fossombrone in programma per oggi, sabato 13 maggio. Le condizioni patite dal 26enne della squadra Ineos-Grenadiers non sono gravi, con sintomi appena accennati, ma che lo obbligano al rinunciare non solo alla tappa di 207 chilometri, ma anche al Giro d’Italia.