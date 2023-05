Finale del premio InediTo a Torino: una menzione a Marilena Anzini per la canzone Gratiae

Si è concluso sabato 20 maggio il Premio InediTO, punto di riferimento in Italia tra i concorsi letterari dedicati alle opere inedite, organizzato dall’Associazione Il Camaleonte di Chieri (TO) e diretto da Valerio Vigliaturo.

Alla proclamazione dei vincitori presso il Salone del Libro di Torino, la bustese Marilena Anzini ha ricevuto una menzione per la sua canzone Gratiae, in finale nella sezione Testo-canzone. Riferisce la cantautrice: “La canzone Gratiae, che farà parte del mio prossimo CD, ha un titolo latino. Credo sia una parola bellissima, perché fa risuonare il senso di gratitudine e di dono, per la precisione ‘dono gratuito’, oltre che di quella qualità particolare che fa sembrare facili e belle anche le cose difficili. Grazia, gratitudine e gratuità hanno la stessa radice: nella bellissima e antica lingua latina questi significati erano strettamente connessi. La canzone nasce da una riflessione sull’enorme numero di doni che riceviamo ogni giorno e di cui spesso non siamo consapevoli, a partire dalla nostra stessa vita che riceviamo in ogni istante. C’è molto di cui essere grati!”

La premiazione si è poi svolta in serata presso il Circolo dei Lettori di Torino, attraverso la consegna dei premi e il reading dedicato alle opere dei vincitori che, nella sezione Testo-canzone, sono stati Mario Andrea Morbelli e Andrea Ciucchetti, rispettivamente primo e secondo premio.

www.premioinedito.it

www.marilenaanzini.weebly.com