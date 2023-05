Finali nazionali U19, l’Academy Varese si tuffa nell’avventura tricolore

Un anno dopo aver centrato uno scudetto storico (nella under 17), la Academy Varese Basketball torna a disputare le finali nazionali U19 Eccellenza di basket, il massimo torneo giovanile d’Italia che si svolge ad Agropoli (in provincia di Salerno).

La Conforama allenata da un tecnico esperto come Zare Markovski, proverà a ricalcare il più possibile il cammino svolto dodici mesi fa dal team che fu campione d’Italia nella categoria inferiore, anche se da allora la struttura del presidente Gianfranco Ponti si è staccata da Pallacanestro Varese proseguendo in proprio.

Ad Agropoli i biancorossi, secondi nell’ultimo girone di qualificazione ma capaci di un record stagionale eccellente, sono inseriti nel Girone B: il torneo della Conforama inizia questa sera (lunedì 8, ore 20) contro i romani della Tiber e proseguirà nei prossimi due giorni – il calendario dipende dai primi risultati – contro la GeVi Napoli e la Vanoli Cremona.

L’obiettivo della squadra “internazionale” di Varese (tanti i prospetti provenienti da Africa, ex Jugoslavia e Sudamerica) è innanzitutto quello di superare il girone di qualificazione e quindi di entrare nelle migliori otto d’Italia come nel 2022. Poi un eventuale salto in alto dipenderà anche dagli accoppiamenti, con la “solita” Stella Azzurra Roma a vestire i panni della favorita.

L’Academy intanto punta anche alle finali delle categorie minori: la U17 è imbattuta da gennaio e ha vinto le ultime otto partite disputate. La U15 ha invece vinto lo spareggio con Moncalieri (75-48 sul neutro di Genova) e si è qualificata per il concentramento interregionale di Perugia. In palio due posti per le finali nazionali: con la Conforama ci sono Sant’Elpidio, Vis Ferrara e Virtus Padova.