Finali U19, l’Academy Varese tra le migliori otto d’Italia

Il primo obiettivo è stato centrato, ma ora viene il bella. La Conforama Academy Varese impegnata nelle finali nazionali U19 di pallacanestro ha centrato l’accesso ai quarti di finale del torneo che si sta disputando ad Agropoli, eguagliando il risultato dello scorso anno e ottenendo così il risultato che la società del presidente Gianfranco Ponti si era prefissato.

La squadra di coach Zare Markovski ha ottenuto l’ingresso tra le migliori otto d’Italia superando la Fortitudo 103 Bologna nello spareggio successivo alla fase di qualificazione: nel primo girone infatti i biancorossi si erano classificati secondi con due vittorie (contro Roma e Cremona) e un ko (con Napoli).

Contro i bolognesi Varese è stata autrice di una grande rimonta: penalizzata da una brutta partenza l’Academy si è trovato sotto anche di 18 punti e con il passare dei minuti ha perso per falli Guimdo, la punta dell’attacco (che ha concluso comunque a quota 20). La partita si è quindi decisa al supplementare dove la Conforama ha allungato in modo netto, concludendo il match sul 90-81. Grande protagonista Bogunovic, autore di 27 punti ma anche Gomez (17) e Filipovic (13) hanno concluso in doppia cifra.

Oggi – venerdì 12 maggio – la sfida più difficile; nei quarti di finale Bongiovanni e compagni affronteranno la Stella Azzurra Roma, la formazione di riferimento del movimento giovanile che già interruppe la corsa biancorossa nella finale U19 dello scorso anno. Laziali favoriti senza dubbio, ma questa Conforama darà battaglia.