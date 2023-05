Fine settimana bagnato sul Varesotto, poi migliora

Il maltempo di questi giorni è colpa di «un’area di bassa pressione che persiste sul Mediterraneo e dopo il forte maltempo sull’Adriatico, un nuovo vortice depressionario risale dal Nord Africa verso l’Italia».

È la fotografia meteo del Centro geofisico prealpino sulle condizioni del tempo che persiste anche sul Varesotto: del resto acqua chiedevamo, per la siccità forte patita in questi mesi, e acqua abbiamo avuto, con situazioni che purtroppo si sono trasformate in tragedia nella zona adriatica. Domenica miglioramento con rinforzo dell’alta pressione sull’Europa centrale.

Dunque per venerdì cielo molto nuvoloso o coperto con piogge al mattino su Lombardia occidentale, Alpi e Prealpi, nel pomeriggio più diffuse. Neve oltre 2200 m. Rinforzi di vento da Est sulla bassa padana. Visibilità ridotta per foschia. Cime alpine e prealpine nelle nubi (minime fra i 12 e 15: temperature simil- invernali). Sabato ancora una giornata con cielo molto nuvoloso o coperto e piogge sparse, localmente a carattere di rovescio. Al mattino parziali schiarite sulla Lombardia orientale. Domenica al mattino nuvoloso con residue piogge verso il Piemonte. Via via soleggiato e asciutto, salvo qualche rovescio o breve temporale nel pomeriggio sui rilievi.

La tendenza per lunedì e martedì soleggiato, nuvole cumuliformi sui rilievi con qualche rovescio montano. Altrove asciutto. Massime in rialzo fino 25°C.