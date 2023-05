Finissage con brunch e laboratorio per bambini per la mostra “Tesserae” a La cattedrale di Somma Lombardo

Domenica 21 maggio La Cattedrale riapre per la conclusione della mostra dell’artista Iconosaik, in programma dalle 10 alle 13

Si chiude dopo oltre due mesi in esposizione a La cattedrale di Somma Lombardo la mostra “Tesserae” dell’artista Iconosaik (nome d’arte di Giovanni Magnoli).

Come l’inaugurazione, anche il finissage – in programma domenica 21 maggio dalle 10 alle 13 – sarà un evento, con un brunch e un laboratorio per bambini tenuto dall’artista.

Per l’occasione l’organizzazione prevede un menù Brunch a 12 euro da prenotare su Eventbrite entro giovedì 18 maggio acquistando il biglietto dedicato (qui il link)

Per i più piccoli, invece, l’artista terrà un laboratorio gratuito per tutti senza prenotazione.