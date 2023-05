Flavio Nati in concerto per il Festival Chitarristico di Busto Arsizio

Il terzo appuntamento della XXXVIII edizione del Festival Chitarristico Internazionale Bustese, in programma venerdì 19 maggio alle ore 21.00 nella Sala Tramogge dei Molini Marzoli Mssari, vede protagonista Flavio Nati, chitarrista classico apprezzato per la “maturità e qualità interpretativa di altissimo livello” i cui concerti sono stati descritti come una “autentica esperienza per i distinti stili musicali magistralmente interpretati” (Diaro de Àvila).

Nato a Roma del 1990, deve la sua formazione ad artisti quali Arturo Tallini, Carlo Marchione, Paolo Pegoraro, Giuliano Balestra, Oscar Ghiglia. Nominato Chitarra d’Oro come Giovane Promessa dell’anno 2016 al Convegno Internazionale di Chitarra “Michele Pittaluga” di Alessandria, si è esibito in concerto in tutta Europa, in Giappone ed in Korea del Sud ed ha ottenuto premi in più di 30 concorsi nazionali ed internazionali. Nel maggio 2022 ha debuttato negli Stati Uniti come solista con la New York Chamber Orchestra presso la celebre Carnegie Hall/Weill Hall. Nel dicembre 2020 è stato pubblicato il suo primo lavoro discografico per l’etichetta Stradivarius, contenente la registrazione dell’integrale dell’opera per chitarra sola di Tōru Takemitsu, in occasione della ricorrenza dei 90 anni dalla nascita del compositore giapponese. Dal 2016 insegna in vari conservatori italiani; al momento è docente presso il Conservatorio "C. Gesualdo da Venosa" di Potenza ed è invitato regolarmente a tenere masterclass sia in Italia che all’estero.

Il programma del concerto che chiude la XXXVIII edizione del Festival Chitarristico Internazionale Bustese, organizzato come sempre con il contributo dell’Amministrazione comunale, ha come titolo “Tra Francia e Sudamerica. Capolavori musicali dal Barocco al Novecento”. In programma musiche di Dowland, Rameau, Lully, Brouwer, Villa-Lobos e Barrios. La partecipazione al concerto è gratuita, ma è consigliata la prenotazione che può essere effettuata, fino ad esaurimento posti, sul sito www.mandolinistibustesi.it oppure telefonando al numero 0331 620598 del negozio Amadeus Musica.