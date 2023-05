Forti piogge sul Varesotto, notte di lavoro per i Vigili del Fuoco

Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco con interventi su tutto il territorio del Varesotto. Almeno una trentina le chiamate giunte al centralino di emergenza che hanno fatto uscire le squadre di diverse stazioni del territorio.

Gli interventi si sono tenuti a Varese, Somma Lombardo, Mornago ma anche a Luino e nella zona dell’Alto Varesotto, per lo più per rimuovere rami o piante cadute sull’asfalto, quindi pericolose per gli automobilisti. Non si segnano interventi di grave entità, ma i Vigili del Fuoco restano in allerta anche per oggi. Le piogge arrivate ieri persistono in mattinata per poi diminuire.

L’allerta meteo della Protezione Civile della Lombardia diffusa il 9 maggio persiste anche per la giornata di oggi, mercoledì 10 maggio seppur l’intensità andrà a diminuire fino a diramarsi via via nel pomeriggio e in serata.

“Per la giornata di domani 10/05 persisteranno condizioni instabili con piogge diffuse su tutta la Regione da deboli a moderate nella notte e fino alle prime ore del mattino. Le piogge assumeranno anche carattere convettivo nella prima parte della giornata, più probabile la componente temporalesca nelle ore pomeridiane e in particolare sui settori prealpini e di alta pianura occidentale. Nella tarda mattinata temporanea attenuazione delle piogge sui settori occidentali, mentre insisteranno deboli a tratti moderate sulla parte orientale e fascia prealpina. Nel pomeriggio nuovi impulsi perturbati si attiveranno sparsi sui settori prealpini e di pianura ed entro la serata si attende un progressivo esaurimento delle piogge a partire dai settori occidentali”.