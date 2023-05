Francesco Attolini è il nuovo amministratore unico di Agesp Energia

Mel corso dell’Assemblea di Agesp Energia S.r.l. dello scorso 15 maggio, è stata deliberata, da parte del Socio unico Agesp S.p.A., la nomina del nuovo Amministratore Unico della società, nella persona di Francesco Attolini, che succede all’uscente Giuseppina Basalari.

Attolini, che è stato nominato a seguito di specifica procedura indetta da AGESP S.p.A. per la ricezione delle candidature, rimarrà in carica 3 anni, fino all’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025.

La società coglie l’occasione per augurare buon lavoro al neo Amministratore Unico, che oggi ha preso i primi contatti con il management apicale del Gruppo AGESP presso la sede di Via Marco Polo 12, alla presenza anche del sindaco Emanuele Antonelli.

Francesco Attolini ha un diploma di laurea in chimica e un presente da manager in Basf, è persona nota a Busto Arsizio. Per diverso tempo è stato anche coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia e alle ultime elezioni amministrative è risultato il primo dei non eletti nella lista del partito di Giorgia Meloni.

Dovrà gestire una fase delicata dell’azienda che distribuisce energia a seguito della profonda crisi in cui è finita l’ex-punta di diamante del gruppo Agesp. L’amministrazione comunale ha anche deliberato qualche mese fa la vendita del 70% delle quote.