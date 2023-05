Francesco De Palo presenta il suo nuovo romanzo giallo al dopolavoro ferroviario di Gallarate

Sabato 13 maggio alle ore 17.30, presso la sala del Dopolavoro Ferroviario di Gallarate, in via Beccaria 3, si terrà l’incontro con Francesco De Palo che presenterà il suo nuovo romanzo “Doppia vittima”.

Si tratta di un giallo, pubblicato da Porto Seguro Editore, che segue di un anno l’uscita di quello che è stato il sorprendente debutto letterario di Francesco De Palo, “Vittima perfetta”, il cui protagonista –il commissario di polizia Vito Tarantino- lo ritroviamo impegnato anche in questa nuova indagine che, questa volta, si sviluppa tra il lago Maggiore (Luino) e Milano.

I vari colpi di scena e l’imprevedibilità dell’evoluzione degli avvenimenti insieme alla descrizione di personaggi dalle sfaccettature più inaspettate, rendono particolarmente avvincente la lettura dei romanzi di Francesco De Palo, un macchinista ferroviere in pensione e un maratoneta che ha scoperto la passione per la scrittura solo di recente, dopo essere andato in pensione.

Quella organizzata dal Dopolavoro Ferroviario di Gallarate è la prima presentazione in assoluto di “Doppia vittima”, prima di quelle già in calendario nelle prossime settimane in Lombardia, Piemonte e Liguria. Lo stesso era accaduto l’anno scorso con “Vittima perfetta”, il giallo del quale organizzatori e autore sperano di replicare la fortuna, visto che quel romanzo è stato poi premiato dal concorso “Percorsi letterari dal golfo dei poeti Shelley e Byron”, a Lerici, nel novembre 2022. Durante la serata dialogherà con l’autore e con il pubblico Emanuela Zanetton, mentre Riccardo Bianchi leggerà alcuni brani del libro. Sarà presente anche Pino Tuscano, presidente del Dopolavoro Ferroviario Nazionale, che presenterà l’evento nazionale che nel prossimo mese di settembre avrà come protagonisti i ferrovieri scrittori. L’ingresso è gratuito e non occorre la prenotazione.