“Fuochi d’artificio” per il Team Undici agli Internazionali d’Italia

Nel primo fine settimana di maggio i piloti del Team Undici, affiliato Uisp e basato a Gemonio, hanno affrontato la lunga trasferta per partecipare alla seconda gara degli Internazionali d’Italia Supermoto presso il circuito di Battipaglia.

Nella SJunior Daniele Cornolti e Leonardo Lapadula hanno potuto fare esperienza su un tracciato dalle caratteristiche peculiari, con lo sterrato diviso in due tratti. Cornolti è partito quinto e Lapadula sesto, e si sono scambiate le posizioni nella classifica generale di giornata, infatti Leonardo ha concluso al quinto posto e Daniele al sesto.

Nella SYoung Gabriele Monica qualificatosi al terzo posto, nella prima manche era quarto al traguardo, ma nella seconda manche ha condotto inizialmente la gara, cedendo poi la posizione ma arrivando dietro al solo leader, ottenendo il secondo posto sul podio ed in Campionato.

Lorenzo Ferro nella S3 under23, partiva terzo di categoria ma purtroppo nelle due manche non è riuscito a mantenere il ritmo e, complice anche una caduta, si è classificato in quarta posizione di giornata.



Daniele Di Cicco è stato il mattatore della S5, secondo in qualifica ha dominato la prima manche, mentre nella successiva ha controllato gli avversari giungendo secondo, ma complessivamente ha vinto la giornata, prendendo la testa anche del Campionato.

La S4 (solo asfalto) vedeva il pilota Riccardo Borgogno sfidare i protagonisti della categoria. Partito 12esimo ha colto un 11esimo ed un decimo posto nelle due manche, e mantiene l’undicesima posizione in Campionato.

Nella S1 Nico Grazioli, Tommaso Parrini, Andrea Stucchi e Nicolò Pontevichi, hanno occupato rispettivamente la quarta, sesta, ottava e 12esima posizione della griglia di partenza.

Grazioli con un quinto e quarto posto assoluti si è piazzato al primo posto tra i riders S1Fast tornando così alla vittoria negli Internazionali d’Italia, mentre Parrini, nonostante una scivolata, ha ottenuto il terzo posto di giornata sempre nella S1Fast. Qualche difficoltà per Stucchi, che si confrontava nella categoria S1Pro, e si è classificato al quinto posto di giornata in tale classe.

Pontevichi è stato condizionato da un problema alla spalla, dovuto ad una caduta, ma nonostante questo ha terminato la gara cogliendo il quinto posto nella S1Fast.

La stagione agonistica prosegue con ritmo continuo nelle prossime due settimane, con l’Interregionale Supermoto ad Ottobiano, e la seconda prova del Mondiale in Sardegna.