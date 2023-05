Furti a raffica a Cuvio e dintorni, in manette il “terrore“ della Valcuvia

Un giorno il furto a Cuvio, quell’altro l’intromissione in un giardino a Orino, poi ancora l’avvistamento in un supermercato della valle. Altri furti, soprattutto di materiale da ferramenta, decespugliatori, motoseghe. Continua attività dei carabinieri di Cuvio e del Radiomobile di Luino. Altre denunce, una paginata lunga un metro di fatti piccoli e piccolissimi, intemperanze verbali, intromissioni illegali: non sono certo omicidi ma episodi che minano la convivenza civile, a tal punto che i residenti della valle avevano fatto dei cartelli con tanto di volto di questo ragazzo di origini rumene per avvisare: «Se lo vedete state attenti perché entra a rubare dappertutto».

Così le denunce hanno cominciato a fioccare e si sono affastellate una sull’altra tanto che nella serata di ieri, giovedì, il giovane è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta del pubblico ministero dal gip di Varese che ha messo fine, per il momento. alla storia criminale del ragazzo, finito in caserma a Luino in attesa degli sviluppi procedurali che passano dall’applicazione della misura alle spiegazioni che potrà dare rispetto a quanto contestatogli direttamente al giudice, che poi deciderà il da farsi.

Le continue segnalazioni legate a sospetti su questo soggetto – che come sempre è da considerarsi innocente fino a prova contrarie – hanno fatto tirare un sospiro di sollievo ai tanti residenti del paesino che non ne potevano più delle intemperanze attribuite al giovane e che plaudono all’operato dei carabinieri della stazione di Cuvio che puntualmente sono intervenuti ad ogni chiamata di intervento per quel giovane diventato ossessione, “terrore“ della Valcuvia.