Gael conquista la cintura gialla, da Rescaldina un colpo di karate all’autismo

Gael Sebastian è un bimbo di otto anni. È nato in Colombia e dopo avere vissuto per diversi anni a Roma nell’aprile 2022 si è trasferito con la sua famiglia a Rescaldina. Frequenta il secondo anno di elementari alle Manzoni di Rescalda e nel tempo libero fa lezioni di Karate con il “Team Pantere Rescaldina”. Gael ha una grave forma di autismo, ma questo non gli ha impedito di allenarsi e fare sport, come tutti gli altri bambini della sua età, e di raggiungere risultati importanti. Ogni mercoledì si allena nella palestra di via Roma, a Rescaldina, e grazie all’amore e alle competenze di Mary Amato, insegnante di karate ed educatrice sportiva, dopo un anno di impegno e sacrifici, ha lasciato la cintura bianca di Karate e ha indossato quella gialla, Kiiro obi in giapponese, equivalente al 5º kyu (go kyu). Per ottenerla ha dovuto sostenere un esame che si è svolto domenica, 28 maggio, emozionando il pubblico presente.

«Gael – racconta la mamma, AleJandra – ha una forma di autismo di terzo livello: non parla, non comunica, ma grazie all’aiuto di tante persone sta iniziando a dire sue le prime parole e a relazionarsi con le altre persone. A scuola è seguito da una insegnante di sostegno e siamo sostenuti dall’associazione “Su La Testa” che ci sta dando un grande appoggio. Gael è stato poi accolto nel Team Pantere, che ci ha subito aperto le porte. Non posso che ringraziare di cuore Mary Amato: si è impegnata mettendosi a disposizioni per lezioni private e, oltre ad avere lavorato sull’aspetto motorio, ha aiutato Gael anche nella parte comunicativa. Domenica mio figlio è riuscito a portare a termine l’esame davanti al pubblico: lo credevo impossibile. Ha ricevuto tanti applausi ed era contentissimo. Credo che questo sia un bellissimo esempio di inclusione che tutti i bambini come il mio dovrebbero poter vivere».

Ad applaudire Gael c’era anche l’assessore allo sport del Comune di Rescaldina, Gianluca Crugnola, che ha portato nelle scuole il progetto di Karate con lezioni tenute da Mary Amato alla materna e alle due primarie del paese: «L’esame di domenica è l’esempio concreto che lo sport è e deve essere di tutti e per tutti. Queste attività hanno una valenza sportiva, ma anche socio-culturale molto importante, da sostenere e valorizzare».

Dopo l’esame, la sera del 30 maggio è seguita la consegna dei diplomi. Anche Gael era presente, sorridente e visibilmente emozionato: «Per me era molto importante che il ragazzo riuscisse a integrarsi e che diventasse una normalità svolgere gli esami con gli altri compagni – spiega Mary – . E così è stato. Oggi Gael è seduto in mezzo al gruppo: a inizio anno questo non avveniva. Stiamo assistendo a progressi importanti. Il nostro è un team inclusivo, abbiamo già lavorato con Anffas e crediamo che tutti possano fare sport: le arti marziali hanno il vantaggio di stimolare anche la parte cognitiva e migliorare il coordinamento».

Alla consegna dei diplomi era presente anche l’insegnante della classe di Gael, Stella Lauria: «Questo significa fare comunità – è il commento della maestra -: se c’è la possibilità, bisogna includere in ogni modo e dare una mano ai bambini più fragili e alle loro famiglie. Questi bambini hanno tante risorse ed è importante farle emergere».

L’articolo che state leggendo è stato fortemente voluto dai genitori della società sportiva e in particolare Cristina Scutari, (mamma di Claudio), affinché l’esperienza positiva di Gael possa essere da stimolo ed esempio per tante altre persone.