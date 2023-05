Gala di pattinaggio: la magia sul ghiaccio nel saggio di fine stagione dell’Icesport Varese

Sabato 27 maggio, all’Acinque Ice Arena di Varese, si svolgerà un evento entusiasmante che metterà in mostra il talento e la passione dei pattinatori dell’Icesport Varese. Il saggio di fine stagione, in programma alle ore 18, sarà un’occasione per ammirare le abilità e le performance dei vari atleti, dai più piccoli ai più grandi.

Gli spettatori rimarranno sicuramente affascinati dalle evoluzioni sofisticate delle pattinatriciSabato 27 maggio, appuntamento imperdibile con il saggio di fine stagione dell’Icesport Varese: evoluzioni affascinanti, figure mozzafiato e divertimento per tutte le età di pattinaggio artistico, le quali si distingueranno per le loro tecniche raffinate e la loro grazia sul ghiaccio. Non mancheranno le emozioni con le figure mozzafiato delle squadre di pattinaggio sincronizzato, un vero e proprio balletto sul ghiaccio eseguito da un gruppo di atleti che si muovono in perfetta armonia.

Ma non solo competizioni ad alto livello: il saggio sarà anche un momento di divertimento per gli atleti di tutti i corsi, dai più piccoli di soli 3 anni fino agli adulti. Sarà un’occasione per loro di mostrare ciò che hanno appreso durante la stagione, condividendo il loro amore per il pattinaggio su ghiaccio con il pubblico presente.

L’evento si terrà nella nuova struttura di Varese, in Via Albani 33. L’ingresso sarà gratuito, in modo da permettere a tutti di partecipare a questa piacevole serata all’insegna dello sport e del divertimento. Vi aspettiamo numerosi per sostenere gli atleti e goderci insieme lo spettacolo che ci regaleranno.